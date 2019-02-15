|
"Подминают под себя": НАТО открывает в Киеве и Одессе курсы английского языка
15 февраля 2019, 13:39 • 84 • В мире
НАТО организует курсы по изучению английского языка на военных базах в Киеве и Одессе. "Подминают под себя", - так сокрушаются о судьбе Украины в соцсетях.
Стало известно о том, что НАТО намерено организовать курсы по изучению английского языка на военных базах в Киеве и Одессе. Информация об этом следует из контракта, который был опубликован Агентством НАТО по обеспечению и закупкам.
"Необходимо обеспечить преподавание английского языка в течение двух лет, - говорится в документе. - Также нужна возможность, чтобы курс мог быть продлён до трёх лет".
Так говорится в контракте. Предполагается, что английский язык будут учить военные в Киеве и в Одессе.
Отметим, что в соцсетях комментируют это так: "Штаты решительно подминают под себя Незалежную, насаждая им свой язык. Для начала".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
84
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 февраля 2019, 03:09
|
09 февраля 2019, 08:09
|
11 февраля 2019, 10:24
|
10 февраля 2019, 03:39
|
10 февраля 2019, 19:54
|
12 февраля 2019, 04:24
|
09 февраля 2019, 04:54