"Подминают под себя": НАТО открывает в Киеве и Одессе курсы английского языка

НАТО организует курсы по изучению английского языка на военных базах в Киеве и Одессе. "Подминают под себя", - так сокрушаются о судьбе Украины в соцсетях.

Стало известно о том, что НАТО намерено организовать курсы по изучению английского языка на военных базах в Киеве и Одессе. Информация об этом следует из контракта, который был опубликован Агентством НАТО по обеспечению и закупкам.

"Необходимо обеспечить преподавание английского языка в течение двух лет, - говорится в документе. - Также нужна возможность, чтобы курс мог быть продлён до трёх лет".

Так говорится в контракте. Предполагается, что английский язык будут учить военные в Киеве и в Одессе.

Отметим, что в соцсетях комментируют это так: "Штаты решительно подминают под себя Незалежную, насаждая им свой язык. Для начала".