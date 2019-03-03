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"Подхрюкивающие в шоке": Спортсмены сломали стол ради селфи с Путиным - видео

03 марта 2019, 13:09  •  203 • Политика
Спортсмены, выступающие на универсиаде-2019, случайно сломали стол, делая селфи с Владимиром Путиным. никто из присутствующих от этого не расстроился, уверяют журналисты. А вот "подхрюкивающие" в шоке, уверены пользователи соцсетей.
Владимир Путин лично вручил медали универсиады-2019 российским лыжницам, которые заняли весь пьедестал по итогам гонки на 3 км классическим стилем.
Российский президент не только принял участие в официальных церемониях, но и прогулялся в спортивную деревню, чтобы пожелать удачи атлетам. "Я рассчитываю, что для вас это будет только начало спортивной карьеры", - обратился он к спортсменам.
Затем все кинулись делать селфи с президентом. Ради удачных ракурсов сразу несколько спортсменов взобрались на стол, и тот рухнул с оглушительным грохотом. Это, уверяют журналисты, ничуть не расстроило присутствовавших, а фотосессия продолжилась с ещё большим накалом.
"А подхрюкивающие в шоке", - иронично комментируют видеофрагмент пользователи соцсетей.
подхрюкивающие в шоке)
— худая панда (@glenn1660) March 3, 2019
Путин наградил победителей лыжной гонки: Весь пьедестал заняли российские спортсмены pic.twitter.com/p0OLSzWonY
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 3, 2019
Путин пообщался со спортсменами сборной России: Я очень рассчитываю, что для вас это будет только начало спортивной карьеры. Ждем от вас ярких результатов, которыми мы будем гордиться pic.twitter.com/0jMcwdnT1R
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 3, 2019
Фото пресс-службы Кремля.

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