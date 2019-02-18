"Поддерживать миф о благополучии всё дороже": Стариков объяснил, почему США "сливают" союзников

Почему США предают своих союзников и рушат мир, которые сами долгое время выстраивали? На этот вопрос ответил политолог и публицист Николай Стариков. "Поддерживать миф о благополучии всё дороже, надо сокращать расходы", - объясняет эксперт.

В последние годы США последовательно предают своих союзников и разрушают всё, что сами строили. Речь идет о ядерной сделке с Ираном, договорах об ограничении вооружений, игнорировании правил ВТО и вымогательстве денег из союзников на содержание НАТО, отмечает политолог и публицист Николай Стариков. Однако, по его мнению, ничего странного в предательстве США своих союзников на самом деле нет.

Стариков объясняет, что жизнь в США базируется на двух главных постулатах - демократия и высокий уровень жизни. И американская доктрина предполагает, что второе является прямым следствием первого. Из этого логично следует вывод, что отсутствие демократии западного образца приводит якобы неизбежно к ухудшению жизни людей. Неудобные факты, противоречащие данному постулату, тщательно игнорируются, поясняет эксперт. На весь мир транслируется послание: "Видите, как хорошо мы живем? Хотите жить так же, как мы? Тогда слушайте нас, и у вас все будет так же красиво и хорошо".

"Иными словам, для сохранения американской гегемонии в мире Штатам обязательно и жизненно важно сохранение высокого уровня жизни у себя, "внутри" своего мира. А вот здесь и начались проблемы", - указывает Стариков в своей статье для ФАН.

По словам эксперта, расширение зоны влияния и контроля США под лозунгом прав человека и высокого уровня жизни вынудило Вашингтон делиться своими финансовыми завоеваниями с другими странами. Но богатство самих США базируется не на трудолюбии американцев, а на неограниченной эмиссии доллара. То есть на печатании денег и обмене их на реальные богатства мира, подчеркивает Стариков.

Доказательством этому, рассказывает эксперт, служит то, что расцвет США начался только после Второй мировой войны, когда американский доллар стал резервной валютой мира, поясняет Стариков.

Этим "искусственно созданным" богатством США и делились со своими союзниками и сателлитами, покупая их лояльность. Но со временем сателлитов становилось всё больше и больше, из-за чего госдолг США сейчас превышает 22 триллиона долларов.

То есть сложилась ситуация, когда созданный США мир может в любой момент рухнуть, не выдержав нагрузки. Единственный способ это предотвратить - сокращать расходы. На практике это означает "слив" части сателлитов. То есть предательство "лишних" союзников.

Другой способ сохранить "высокий уровень жизни" - это опустить его в остальном мире. Для этого США и "подожгли" Ближний Восток и заполонили мигрантами Европу, считает Стариков.