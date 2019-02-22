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"Плевок в лицо всему государству!": Макаревичу посоветовали следить за своим тоном после слов об "идиотах"
22 февраля 2019, 01:39 • 94 • Политика
Руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов счел слова Андрея Макаревича о том, что 80% людей — "идиоты", неприемлемыми и вряд ли подлежащими оправданию. "...Говорить в таком ключе и в таком тоне – это плевок в лицо всему государству!" — сказал он.
Как отмечают "Дни.ру", свое заявление о том, что большинство людей на Земле являются идиотами, Макаревич озвучил накануне в интервью одному из российских изданий. Позже музыкант попытался объясниться, заявив, что его фраза вырвана из контекста, и он хотел лишь процитировать Эдгара Алана По. Тем не менее многие критики заметили, что у самого писателя конкретная цифра в 80% не приводилась.
Доктор медицинских наук, профессор Московского НИИ психиатрии Юрий Полищук считает, что заявления Макаревича трудно понять. Они являются слишком крайними и критичными по своей форме — может быть, даже экстремистскими, считает эксперт.
Профессор психиатрии Михаил Виноградов считает, что Макаревич пытался своим высказыванием задеть российских граждан и государство. Эти слова, по его мнению, являются не просто ошибкой, а намеренным выпадом.
"Сказать, что Макаревич просто ошибается, не могу. Певец может не уважать публику, может плохо относиться к людям, но говорить в таком ключе и в таком тоне – это плевок в лицо всему государству!" - сказал Виноградов.
Комментарий экспертов приводит издание Daily Storm.
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