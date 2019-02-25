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"Плавающий музей": В Одессе с радостью приветствовали "безопасного, но красивого" "Дональда Кука"

25 февраля 2019, 20:39  •  198 • В мире
Обогнув по довольно большой дуге российский Крым, эсминец ВМС США "Дональд Кук" причалил 25 февраля в порту Одессы. Киев доволен: "демонстрация" силовой поддержки со стороны США почти удалась! И демонстрироваться "плывущий музей" будет целых два дня - 27 февраля американское военное судно отчалит в обратную сторону. Тем не менее Одесса "безопасного, но красивого" "Дональда Кука" встретила радостно.
Прибытие эсминца в Одессе восприняли с воодушевлением. Такую морскую громаду, практически плавучий музей, конечно, многие одесситы видят впервые. К тому же еще и под звездно-полосатым флагом. Поэтому народ, бросая в воздух чепчики, бежит делать селфи, а сверху на него смотрят американские моряки.
До Одеси прийшов американський есмінець "Дональд Кук". Ближче не підійти( pic.twitter.com/USowk2rmkr
— Michael Shtekel (@mishajedi) 25 февраля 2019 г.


Заглядывает в Черное море американский ракетный эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75)) довольно часто. Как отмечается, таким образом он "подчеркивает роль США в сфере коллективной обороны союзников по НАТО". А после начала украинского кризиса "подчеркивание" все более отчетливо отдает "игрой мускулами". В рамках операции "Атлантическая решимость".
Практически во время каждого захода эсминца его команда проводит совместные учения. Так было в январе текущего года, когда его экипаж принимал участие в тренировках с грузинскими моряками. В феврале - а появился он в черноморском регионе уже шесть дней назад - были проведены "операции по обеспечению безопасности в море" с турецким фрегатом TCG Faith.
Как заявлено, маневры "Дональд Кук" должен провести и с кораблями ВМС Украины. На минуту представилось, как от стенки дока наконец отлипает гроза украинского флота "Сагайдачный" и с одышкой приступает к выполнению маневров. Это действительно стало бы "актом устрашения" России…
Нельзя отрицать, что эсминец США, заряженный "Томагавками", действительно является угрозой, к тому же довольно демонстративно выраженной. Однако связываться с российскими военными моряками американцы едва ли захотят. Даже с учетом несмолкаемых просьб со стороны киевских властей "поддержать прорыв в Азовское море".
Конечно, во время нахождения в акватории Черного моря американцы внимательно изучают "театр возможных военных действий". Но все это время за всеми маневрами корабля пристально наблюдают и с российской стороны. "Дональд Кук" отслеживается радиолокацией с Ай-Петри, причем взят под наблюдение он был сразу, как только вошел в Черное море. Кроме того, его жестко ведут корабли ЧФ России - малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведчик "Иван Хурс".
Заходить в черноморский регион американцы, в том числе и "Дональд Кук", будут теперь постоянно. Но поддержать Порошенко в его "керченской авантюре", столь необходимой в момент предвыборной кампании, едва ли согласятся. Однако даже если "Дональд Кук" и пойдет в качестве сопровождения к Керченскому проливу, никаких активных действий для "поддержки" грозных украинских катеров предприниматься не будет: себе дороже станет.
Как сказал в интервью Царьграду сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов, "самые "отмороженные" понимают, что тогда "Дональд Кук" вообще не уйдет из Черного моря, а останется лежать на дне рядом с нашим газопроводом "Турецкий поток".
Да и экипажу грозного эсминца уже есть что вспомнить: облет "Дональда Кука" российским фронтовым бомбардировщиком Су-24 на довольно близком расстоянии изрядно потрепал тогда им нервы.
С выключенным транспондером: Американский самолёт-разведчик пытался выведать тайны Крыма
Тем не менее цель появления "Дональда Кука" в Одессе озвучена в заявлении адмирала Джеймса Фогго, командующего ВМС США. "Весь этот эпизод в Азовском море был для меня очень большим раздражителем. Мы демонстрируем солидарность", заявил он, напомнив и о "военнопленных украинских моряках". О том, что арестованы они после нарушения российской морской границы, американский военный чиновник не упомянул. Видимо, не был проинформирован или просто "забыл".
И для этой демонстрации "Дональд Кук" прихватил с собой в Черное море "теплую" компанию из двух натовских кораблей, права, не очень сильных - немецкую плавбазу и турецкий минный тральщик.
И чем ближе выборы на Украине, тем откровеннее будет выражаться эта "поддержка" действующей власти. К тому же есть у этой "демонстрации" и еще один объект - Турция, которая в последнее время все более откровенно "отбивается" от цепких американских рук.
Ну а тот факт, что все действия НАТО во главе с США только подогревают еще один очаг напряженности, Вашингтон едва ли беспокоит. Уж что-то, а "поджигать", чтобы потом с огромной выгодой для себя от пламени "прикуривать", Соединенные Штаты привыкли.
В России произошедшее оценили здраво. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что визит "Дональда Кука" бесполезен, а некий сигнал направлен не России, а Украине, чтобы заочно дать ей зелёный свет на новые провокации.
Американскому эсминцу "Дональду Куку", как и любым другим кораблям США, нечего вообще делать в Чёрном море, а сегодня - в особенности. Каждый такой поход не только не укрепляет стабильность в регионе. Напротив, он откровенно провоцирует Киев на новые безрассудные действия, которые могут последовать в любой момент,
- написал Клинцевич в Facebook.

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