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"План для Венесуэлы похож на то, что сделали с Ливией": Мадуро заявил, что страну пытаются уничтожить под видом доставки гумпомощи
08 февраля 2019, 22:24 • 76 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страну пытаются уничтожить под предлогом доставки в нее гуманитарной помощи. Он также отметил, что сейчас с Боливарианской Республикой пытаются повторить ливийский сценарий. "План для Венесуэлы более-менее похож на то, что сделали с Ливией..." — сказал Мадуро.
Обо всем этом президент Боливарианской Республики заявил журналистам в эту пятницу. При этом он отметил, что несмотря на все попытки дестабилизации ситуации в Венесуэле, пока они не увенчались успехом.
Также Мадуро отметил, что готов к переговорам с международной контактной группой по Венесуэле. Тем не менее он также заявил, что отвергает декларацию, принятую данным межнациональным органом накануне.
В целом Мадуро выразил опасения, что зарубежные игроки сейчас могут готовить его стране судьбу Ливии. "План для Венесуэлы более-менее похож на то, что сделали с Ливией, чтобы захватить ее природные ресурсы", — сказал президент Венесуэлы.
Мадуро заявил, что готов к диалогу с международной контактной группой по Венесуэле, но отвергает принятую накануне декларацию.
Обо всем этом сообщает ТАСС.
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