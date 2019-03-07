Презентация книги пройдет в Москве в Доме книги на Новом Арбате 12 и 13 марта. Работала над ней Поклонская вместе с командой единомышленников, среди которых – и ее муж, Иван Соловье. Читателям еще только предстоит узнать много интересного. Но некоторые детали депутат Госдумы решила открыть немного раньше.

Речь идет о материалах, которые раскрывают далеко не самые благовидные поступки ее коллег по российскому парламенту. Все сведения были собраны Поклонской в период, когда она возглавляла в Думе комиссию по этике и контролю за доходами. Так что, ей точно есть о чем рассказать, причем информация – практически из первых рук.

Один из материалов рассказывает о возможной аффилированной связи депутата с жилищно-коммунальными организациями, которые, по версии предварительного расследования, завышали тарифы для населения. Общая сумма нарушений – более одного миллиарда рублей. По словам Поклонской, народный избранник сам же обманывал тех, кто оказал ему доверие на выборах.

Следующие материалы рассказывают о том, как некоторые депутаты вошли в органы управления юридических лиц с регистрацией во Франции и Финляндии.

Маме еще одного из проштрафившихся депутатов "случайно очень повезло": ее фирма получила более одного миллиарда рублей из бюджета. Причем сфера деятельности фирмы совпадает с той, в которой он осуществляет законодательное регулирование возглавляемый им комитет Государственной Думы. Редкое везение или нарушение?

Возможно, Наталья Владимировна могла бы о многом еще рассказать, но не все сведения, видимо, можно предавать огласке. Что же касается ее работы на посту главы комитета комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, то в одном из интервью "КП", Поклонская рассказывала о том, насколько сложно было исполнять свои обязанности.

По ее словам, бороться с коррупцией среди думцев постоянно мешали. Бывали случаи, когда она поднимала очень неприятные вопросы, пыталась проводить расследования, а в ответ слышала "не лезь туда". Конечно, такие случаи – скорее исключение, чем правило. Но, призналась Поклонская, среди депутатов есть и такие, которые свой мандат воспринимают как индульгенцию. При этом у многих действительно есть активы за рубежом.

Осенью комиссию, возглавляемую Поклонской, было решено объединить с комиссией по этике. В обновленную структуру депутат уже не вошла. Сейчас Поклонская является заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

У Натальи Поклонской действительно есть обостренное чувство справедливости, считает доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

По его мнению, иногда Поклонская совершает поступки, которые не всегда поддерживают другие. Она не станет делать то, что сделал бы любой другой политик, претендующий на федеральное значение, если что-то не соответствует ее убеждениям, как это было в истории с фильмом "Матильда".

Ведь выступая против его проката, она среди некоторой части электората даже приобрела образ немного "сумасшедшей". Но борьба, которую она вела, полностью соответствовала ее внутреннему отношению к фильму. Поэтому она и была столь непримирима.

Хорошо это или плохо – вопрос другой, тут надо еще смотреть, для чего она то или иное делает, отметил политолог. Однако, если рассуждать с точки зрения государственных интересов, политик, который, скажем, готов обнародовать компромат на своих коллег по Госдуме за то, что они нарушают закон – это всегда хорошо. Это правильно и для гражданского общества.

"На самом деле, это хорошо и для государства. Ведь заметьте, эту "поляну" антикоррупционной борьбы "приватизировали" представители несистемной оппозиции типа Навального. И таким образом присвоили себе звание "главных борцов с коррупцией" в России. Если же этот образ с них снимет кто-то из представителей власти, кто-то эту инициативу перехватит, то это будет хорошо как для государства, так и для общества в целом", - сказал Геворг Мирзаян в беседе с Царьградом.

То, что сделала Наталья Поклонская, должен был сделать и любой другой гражданин. Пусть она в чем-то и нарушила какие-то внутридумские этические нормы. Но при этом она поступила по закону. При этом, продолжил политолог, мотивы, которые двигали Поклонской, не так уж и важны, хотя и в альтруизм верить все уже отучились давно. Но то, что депутат этим занимается, будет способствовать реальной борьбе с коррупцией, уже хорошо, резюмировал Геворг Мирзаян.

Подобные расследования коррупционных нарушений со стороны депутатов Госдумы относятся непосредственно к работе самой Поклонской. И она свою задачу выполнила, считает директор Института свободы Фёдор Бирюков.

И дело тут не столько в личном пиаре, сколько в осуществлении возложенных на нее обязанностей и полномочий, уверен он.

"Как мы знаем, сейчас коррупционная составляющая очень болезненно сказывается на многих госкорпорациях, государственных органах, а расследование подобных дел в парламенте должно помочь привести борьбу с коррупцией в динамично русло. Сейчас она отстает от темпов роста самой коррупции. Вот, в Госпроме выявили немало случаев банального воровства. А исключать того, что и в парламенте подобные истории случаются, нельзя", - сказал Бирюков в беседе с Царьградом.

По его мнению, если бы парламентарии имели легальные возможности лоббировать чьи-то интересы, то возможно, что коррупционная составляющая была бы значительно ниже. Однако в настояще время такой возможности ни у кого нет, поэтому они и уходят в криминальные схемы.

Возможно, что на этой волне Наталья Поклонская действительно хочет выстроить какую-то свою пиар-стратегию, выполнить собственные задачи, при этом используя не какие-то хайповые поводы, а выполняя свою непосредственную работу. Именно об этом и говорил в послании президент России: нужно работать, невзирая на чины, на какие-то личные отношения, необходимо требовать исполнения закона.

Кроме того, использование некоторыми депутатами схем с участием иностранных фигурантов должно пресекаться самым жестким образом. И конечно- предаваться общественной огласке.

"Если говорить о курсе на узаконивание лоббизма, то я считаю, что это было бы верным решением. Мы живем в реальном мире, многие депутаты так или иначе, но связаны с бизнесом. И вместо того, чтобы влезать в какие-то коррупционные схемы, нарушая при этом закон, они могли бы вполне легально продвигать интересы в тех или иных направлениях. Но для этого у них должны появиться дополнительные полномочия. Если такое произойдет, то на антикоррупционной борьбе это скажется положительно", уверен Федор Бирюков.

Ведь ни для кого ни секрет, что многие депутаты в Думу пришли из бизнеса, причем многие – из крупного. И это никуда от них не делось. Но сейчас они загнаны в рамки – депутат, по сути, ничего не может, кроме издания законов. Так что, рано или поздно, но вопрос о лоббировании станет на повестке дня, заключил политолог.