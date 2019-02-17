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"Петров и Боширов возвращаются": на Солсберийском соборе вывесили огромный российский флаг

17 февраля 2019, 17:39  •  156 • Политика
На Солсберийском соборе неизвестные вывесили огромный российский флаг. "Петров и Боширов возвращаются", - иронизируют в соцсетях. А жители Британии впали в неистовство.
Неизвестные вывесили российский флаг огромного размера на Солсберийском соборе, который был обнесён строительными лесами на время реставрации.
Флаг был размещён перед фасадом готического собора Девы Марии, в котором, к слову, хранится оригинал Хартии вольностей. Этот храм с 123-метровым шпилем был построен в 1320 году. Благодаря истории "агентов ГРУ" Петрова и Боширова местные власти решили привести его в порядок.
"Петров и Боширов возвращаются", - в русскоязычном сегменте Твиттера однозначно интерпретировали появление флага. При этом британские подданные впали в неистовство при виде флага. "Да как вы смеете после того, что пережил этот город", - пишет, например, пользователь Ли Мартин.
@BBCBreaking @journalupdate @SpireFM How dare some stupid fool disrespect our city. After everything this city has got through it does not need this. #salisbury #youwontbringusdown pic.twitter.com/y30vESR7gA
— Lee Martin (@lmjm12) February 17, 2019
ГРУ наносит ответный удар: Ночью кто-то вывесил российский флаг на лесах собора в Солсбери.
Демократия в опасности, нужны новые санкции pic.twitter.com/4PXiGZBGAU
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 17, 2019

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