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"Петров и Боширов возвращаются": на Солсберийском соборе вывесили огромный российский флаг
17 февраля 2019, 17:39 • 156 • Политика
На Солсберийском соборе неизвестные вывесили огромный российский флаг. "Петров и Боширов возвращаются", - иронизируют в соцсетях. А жители Британии впали в неистовство.
Неизвестные вывесили российский флаг огромного размера на Солсберийском соборе, который был обнесён строительными лесами на время реставрации.
Флаг был размещён перед фасадом готического собора Девы Марии, в котором, к слову, хранится оригинал Хартии вольностей. Этот храм с 123-метровым шпилем был построен в 1320 году. Благодаря истории "агентов ГРУ" Петрова и Боширова местные власти решили привести его в порядок.
"Петров и Боширов возвращаются", - в русскоязычном сегменте Твиттера однозначно интерпретировали появление флага. При этом британские подданные впали в неистовство при виде флага. "Да как вы смеете после того, что пережил этот город", - пишет, например, пользователь Ли Мартин.
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