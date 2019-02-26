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"Педофилы - не маньяки": Депутат из Екатеринбурга требует от полиции заняться "реальной работой"
26 февраля 2019, 22:39 • 90 • Политика
Екатеринбургский депутат Александр Колесников заявил, что "педофилы - не маньяки", а большинство преступлений против детей якобы совершаются "по пьянке". Он также посоветовал полиции перестать следить за политикой и заняться "реальной работой".
Большинство сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних совершаются якобы "по пьянке". Об этом заявил журналистам депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников, который оказался в центре скандала после своих высказываний про педофилов, которые, по его словам, "не маньяки".
Ранее политик раскритиковал отчёт главы регионального управления МВД России Сергея Кулагина, посоветовав правоохранителям прекратить выискивать "педофилов" и заняться "реальной работой".
"Большинство таких преступлений в отношении несовершеннолетних совершаются по пьянке - это не маньяки-педофилы", - приводит его уточняющие слова издание URA.RU.
Колесников также посоветовал полицейским перестать следить за политикой, мотивируя это тем, что нельзя выполнять работу только после окрика свыше.
"Пусть у нас милиция просто будет делать свою работу", - заявил политик в комментарии Znak.com.
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