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08 марта 2019, 10:09  •  39 • Политика
Слова главы украинского МИД о том, что в Крым власти России специально "переселяют десятки тысяч граждан" говорят о душевном нездоровье господина Климкина. "Паранойя прогрессирует", - прокомментировали в Госдуме.
По мнению депутата российского парламента от крымского региона Руслана Бальбека, слова Павла Климкина выглядят как паранойя.
"У главного дипломата Украины прогрессирует паранойя: кто-то ему пишет несуразные и абсурдные заявления - и, как ни странно, целый министр всему этому верит", - сказал Бальбек в беседе с РИА Новости.
Депутат добавил, что за событиями в Крыму пристально наблюдают сотни СМИ, что-либо скрыть от внимательных глаз тех же журналистов просто невозможно. В целом же Бальбек посоветовал не обращать внимание на разнообразные вымыслы и выпады Климкина, к которым нельзя относиться серьезно.
Только глава МИД Украины смог заметить в Крыму "принудительное переселение", а также репрессии и запугивания. В следующий раз, когда Павел Климкин захочет что-либо рассказать о Крыме, ему надо посмотреть на улицу через окно собственного кабинета и описать увиденное.
"Думаю, отразить ситуацию в своей стране ему удастся более взвешенно и объективно", - цитирует слова Бальбека "РИА Новости".
Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Крым - это "худшая версия России". По его словам, на полуострове люди живут "под гнетом диктатуры" и даже бояться выходить из дома.
"Один только вопрос: пациент сам был в Крыму после 2014 года?" - едко прокомментировал заявление политолог и публицист Армен Гаспарян.

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