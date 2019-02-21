"Отправил умирать, чтобы заработать деньги": стало известно, как Порошенко нажился на керченском инциденте

Украинские власти решили пригласить представителей НАТО на свои корабли, чтобы под таким "прикрытием" попытаться "прорваться" через Керченский пролив в Азов. Кого-то на Западе Порошенко, быть может, еще и убедит в том, что делается это "ради Украины". Однако для самого украинского гаранта это – просто бизнес. Отправляя моряков на возможную гибель, он фактически выполнял свой "бизнес-план". Если кому и была выгодна эта провокация с финансовой точки зрения, то точно только ему, рассказал в беседе с Царьградом Константин Стрельбицкий.

Киевские власти одержимы идеей прорыва в Азовское море через Керченский пролив по собственному правилу "как захотел, так и ломанулся".

По этому поводу "горячие" и не очень здравомыслящие украинские головы рождали самые безумные предложения – от судов Украины, набитых журналистами и наблюдателями ОБСЕ, "подрыва" Крымского моста до "особой связи с космосом", благодаря которой провокация в Керченском проливе обязательно будет удачной.

Как стало известно, теперь украинские власти взялись за дело всерьез: они опрашивают страны Альянса, приглашая их на свои корабли, чтобы под таким "натовским прикрытием" прорваться через Керченский пролив.

Об этом в ходе брифинга для представителей Ассоциации европейского бизнеса заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Сейчас они уже готовят очередной прорыв, тоже с нарушением правил прохода этой сложной акватории. Сейчас они готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Знаете, если такой провокатор не получает по рукам, то... я вообще не понимаю, как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире", - сказал министр.

Отметим, что каждое заявление о подготовке "прорыва", доносящееся из Киева, всегда сопровождается утверждениями от "на нашей стороне правда", как любит говорить Порошенко, до "мы продолжим, имеем на это право", как заявляет его советник Бирюков.

На слова главы МИД России отреагировали в Сети. "Похоже, НАТО очень хочет сняться во второй части экшена "Дави его, дави! Или а нас за шо?!"" – пишет журналистка Юлия Витязева.

"В НАТО кто угодно, только не дураки. И "морское право" они знают на "отлично". Тем более помнят "навал Богдашина". Второй раз быть посмешищем не захотят", - уверенно заявил один из пользователей Twitter.

"Наивно полагают, что если на их корабликах будут натовцы, то мы их не тронем. Они плохо знают законы войны - гражданин третьей страны, находящийся на вражеском судне, даже в качестве гостя, считается врагом и может быть уничтожен", - добавил другой подписчик журналистки.

Своим видением ситуации с Царьградом поделился военный эксперт, председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий. Он напомнил, что о подобном приглашении на Украине говорили довольно давно. Вполне возможно, что сейчас эти корабли уже снаряжаются. Хотя, конечно, кораблями их назвать сложно – скорее, это катера обычные, из тех, которые сейчас стоят арестованными в Керчи.

"Это не боевые корабли, а, в соответствии с украинской терминологией, артиллерийские бронекатера. Боевые же корабли они послать не могут – в строю ВМС Украины их просто нет. Так что о каком походе можно говорить? На этих маленьких катерах много людей не разместишь, их там особо и сажать некуда. Так что, с одной стороны – это просто блеф, а с другой – явная провокация украинской стороны", - считает Стрельбицкий.

По мнению эксперта, посторонние люди там окажутся в роли заложников. Если говорить о самой "операции", длительной ее назвать нельзя. На кадрах видео, которое есть в Сети, хорошо видно, как катера выдавливались из российских вод, как их отгоняли. И только тогда, когда они действительно попытались пойти на прорыв, их стали жестко останавливать. Да, выстрел по борту одного из катеров был. Только не снарядом, а болванкой, которая попала в рубку. Потому на борту и не было погибших. Так что российские пограничники действовали максимально корректно и гуманно.

Лавров же о возможности такой провокации заговорил потому, что приближаются выборы президента Украины, осталось всего 40 дней. Поэтому напряженность будет нарастать с каждым днем.

"Ведь не случайно Порошенко, выступая на Генассамблее ООН, рассказал о каких-то мифических боевых действиях между Россией и Украиной и сообщил, что "Россия собирает у границ Украины армейскую группировку". При этом президент Украины смог еще и запутаться в терминологии – с военной точки зрения то, что он сказал, настоящий бред", - отметил эксперт.

Стрельбицкий напомнил также о том, что два катера из тех судов, которые пытались прорваться в Азов, были построены в Киеве на судостроительном заводе, который раньше носил название "Ленинская кузница". Сейчас у него, конечно, новое "декоммунизированное" название. А верфь эта принадлежит самому господину Порошенко.

"После того, как задержанные катера были отправлены в Керчь, в Киеве заложили два новых. Так что "ничего личного, только бизнес" – Порошенко было выгодно потерять два старых катера, как и пожертвовать двумя десятками моряков. Он-то получил не только как капиталист, получив новый заказ для своего предприятия, но и заработал несколько очков в свой актив для президентской кампании", - рассказал эксперт.

Поэтому, считает он, Лавров совершенно правильно напомнил о возможной украинской провокации. Остается надеяться, что представители стран НАТО и Евросоюза пребывают в большей реальности, чем киевская власть. И на провокацию Украины не поддадутся, сказал в заключение Константин Стпрельбицкий.

Пока одни в Киеве рассуждают о том, как бы "удачнее" еще раз спровоцировать Россию своим "прорывом", глава МИД Павел Климкин решил действовать по своей "дипломатической линии". По его словам, в обозримой перспективе украинские власти смогут "расторгнуть договор с Россией об Азовском море".

Попутно дипломат обвинил Россию в "узурпации прав на Керченский пролив" и "ползучей оккупации Азовского моря".

Напомним, 25 ноября суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вошли в территориальные воды России. Они не отреагировали на требования пограничников остановиться, совершая при этом опасное маневрирование. Российская сторона открыла огонь по боевым судам ВМСУ, подошедшим к Керченскому проливу. Корабли были задержаны.

В качестве ответа на "агрессивные действия" России в порт Одессы прибыл корабль британских ВМС "Эхо". В ПАСЕ в свою очередь решили потребовать от России не применять силу при нарушении ее территориальных вод. В итоге в ЕС ограничились персональными санкциями в связи с произошедшим.