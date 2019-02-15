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"Отдохнуть и покататься": Путин назвал вторую цель, для которой он пригласил Лукашенко в Сочи
15 февраля 2019, 16:54 • 115 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что доволен итогом своих переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. По его словам, он пригласил коллегу в Сочи не только для переговоров, но и чтобы "отдохнуть и покататься".
Такое сообщение глава российского государства сделал в беседе с журналистами. "Мне кажется, работа у нас получилась", - заявил российский лидер по итогам прошедших в Сочи переговоров.
По словам Путина, он пригласил белорусского лидера в Сочи и для того, чтобы провести переговоры, и чтобы дать своему коллеге "возможность немного отдохнуть". Президент добавил, что дал Лукашенко также покататься на горнолыжном склоне и еще надеется сыграть с ним в хоккей.
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