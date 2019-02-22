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"Оскорбительное вмешательство": В Демпартии Молдавии обиделись на Россию за уголовное дело против их лидера

22 февраля 2019, 14:39  •  183 • Политика
В Демпартии Молдавии явно обиделись на Россию за уголовное дело против своего лидера - политика и олигарха Владимира Плахотнюка. Да еще и за два дня до выборов. В самой партии это уже назвали "оскорбительным вмешательством" и "политической охотой".
Ранее в МВД России рассказали о преступной группе, которая за два года вывела из нашей страны больше 37 млрд рублей. Среди организаторов полицейские назвали и известного молдавского политика и олигарха Владимира Плахотнюка. Он же является лидером Демпартии Молдавии.
После того, как информация пошла в СМИ, в молдавской Демпартии явно сильно обиделись на Россию за уголовное дело против их лидера. Да еще и всего за два дня до выборов в стране.
На официальном сайте организации появилось официальное обращение, в котором Россию обвинили в "оскорбительном вмешательстве" и в "политической охоте". Судя по тому, что часть текста была написана caps lock, в Демпартии уже срывались на крик.
"Так называемое дело, открытое россиянами против президента ДПМ за два дня до парламентских выборов в Республике Молдова, является явно оскорбительным вмешательством Российской Федерации в попытке повлиять на результаты выборов в нашей стране", - указывается в сообщении.
Там же напомнили и о другом инциденте с Плахотнюком, указав, что российские спецслужбы уже пытались ограничить выезд лидера партии за рубеж.
"Интерпол квалифицировал все эти действия в качестве пооитической охоты со стороны России, - пишут в ДПМ. - Эта новая акция является чрезвычайно серьезным вмешательством в то, как проходят выборы в нашей стране".
Напомним, ранее в МВД РФ подтвердили, что раскрыли интернациональную банду, которая вывела за два года свыше 37 млрд рублей из нашей страны. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, деньги списывались со счетов российских банков в "BC Moldindconbank S.A." по подложным решениям судов Молдовы в пользу иностранных физических и юридических лиц.
Выяснилось, что одним из организаторов группы является известный молдавский политик и олигарх Владимир Плахотнюк. Как оказалось, у него было и российское гражданство.
Но, выводил деньги из России он не один. С сообщниками. В их числе и житель Московского региона Александр Коркин. Его уже арестовали, как уточнила Волк. Но был у Плахотнюка и свой - молдавский "помощник" - еще один бизнесмен и тоже политик - Вячеслав Платон.

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