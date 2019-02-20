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"Опять соврал": Порошенко напомнили, как он добивался внимания Трампа

20 февраля 2019, 04:09  •  71 • В мире
Украинский президент сделал очередное "громкое заявление". По его словам, во время якобы состоявшейся его встречи с вице-президентом Пенсом последний сообщил ему, что "американские власти отменили встречи с представителями России". "Опять соврал", - заявили в Сети и напомнили Порошенко, как долго он добивался внимания Трампа.
Петр Порошенко продолжает следовать выбранному курсу: всегда и везде говорить о России, при этом подменяя реальность враньем. И в очередной раз он это продемонстрировал, вернувшись из Мюнхена.
По словам украинского гаранта, на полях Международной конференции по безопасности он удостоился встречи с самим вице-президентом США Майклом Пенсом, который ему якобы сообщил, что из-за Керченского инцидента американская сторона "отменила все встречи с представителями России".
"Встреч не будет, пока Российская федерация не отпустит украинских моряков", - заявил Порошенко в эфире телеканала "Прямой". О том, что граждане Украины были задержаны за нарушение границы, украинский президент упоминать не стал.
На эти слова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая сама была в Мюнхене в составе российской делегации. "Вопрос: кто врёт? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс. Или Пенс наврал Порошенко? Никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались", - написала она на своей странице в Facebook.
Подписчики Марии Захаровой не удивились очередной фантазии украинского президента: на вранье его ловили неоднократно. Вспомнили комментаторы и о том, как в 2016 году он безуспешно добивался встречи с Дональдом Трампом, тогда еще только кандидатом в президенты. Зато потом, когда на это ему указали журналисты, сообщил, что "отказов не было, потому что не было и договоренностей".
Да и позднее, когда Дональд Трамп официально стал главой Белого дома, Порошенко никак не удавалось получить столь желанную аудиенцию с президентом США. "Что он только не делал, даже деньги занес лоббистам, да немалые, но все равно получал игнор", - написал один из комментаторов.
"Зато теперь он - царь горы! Сам Пенс перед ним отчитывается", - добавил другой пользователь.
В Twitter же обратили внимание на слова немецкого политолога и комментатора Кристофера Хаке, который сказал: "Когда мы видим здесь, что Порошенко, как и в прошлом году, выдает себя за "защитника западных ценностей", то уже от этого не просто тошнит, а сразу выворачивает наизнанку".
Порошенко соврал о беседе с Пенсом: США отказались от встреч с Россией в Мюнхене из-за Керченского инцидента.
Зато интересно сказал Кристофер Хаке: "Когда мы видим здесь, что Порошенко выдает себя за "защитника западных ценностей, то уже от этого выворачивает наизнанку". pic.twitter.com/g6c9frN1t0
— Alika (@alika471) 19 февраля 2019 г.

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