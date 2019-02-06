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"Опять Климкин в чужой ящик залез?": Защитника "Доктора Смерть" политолог поднял на смех

06 февраля 2019, 11:54  •  151 • Политика
Политолог Виталий Третьяков прокомментировал недавнее заявление главы МИД Павла Климкина, сравнившего отстранение и.о. главы Минздрава Незалежной Ульяны Супрун с открытием ящика Пандоры. Эксперт поднял на смех защитника "Доктора Смерть", как Супрун прозвали в народе: "Опять Климкин в чужой ящик залез?"
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети вступился за отстраненную по решению суда и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун. В частности, он написал, что это решение сродни открытию ящика Пандоры.
Политолог Виталий Третьяков, комментируя это заявление, поднял на смех защитника "Доктора Смерть", как Супрун прозвали в народе.
"Опять Климкин в чужой ящик залез?" - поинтересовался Третьяков в Twitter.
На Украине интернет-пользователи в эмоциональных и нецензурных выражениях ответили Климкину, что Супрун уже сама это сделала, практически уничтожив всю систему здравоохранения в стране. При этом в Сети напомнили министру о том, что, согласно мифологии, содержал этот самый ящик Пандоры.
О том, что ящик, и даже не один, уже открыт, сообщил и @Denchik_ML.
"Ящик Пандоры в любом случае и не один уже открыт. Если не уволите министра, значит - это показательно, - пояснил интернет-пользователь. - Не исполнять решение суда можно, если ты из правильного круга".
Напомним, инициативу с отстранением Супрун проявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, который подал иск и потребовал отстранить "Доктора Смерть" от работы из-за ее "некомпетентности". В результате Супрун работы лишилась. Но ее поддержал и глава МИД Украины, и даже президент страны Петр Порошенко.
Опять Климкин в чужой ящик залез?
— Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) 5 февраля 2019 г.
Ящик Пандоры в любом случае и не один уже открыт. Если не уволите министра, значит - это показательно. Не исполнять решение суда можно, если ты из правильного круга. Хотя так и было всегда, но хотя бы так не палились)
— Denoff (@Denchik_ML) 5 февраля 2019 г.

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