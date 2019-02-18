Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Чистосердечно раскаиваюсь»: обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свой по...
УПЦ обратилась в ООН и ЕС из-за давления на церковь
Эксперт оценил возможность снижения нормы потребления газа на Украине
«НАТО готовится к борьбе за Арктику»: как Великобритания собирается расширить во...
Главная / Политика

"Определенно русская водка": Посольство России оценило "способ" усиления британских сил в Арктике

18 февраля 2019, 19:39  •  58 • Политика
Великобритания усилит военные силы в Арктике, сообщили британские СМИ, сопроводив материал фото с выпивающими британскими военными. "Определенно русская водка", - вынесли вердикт в посольстве России.
Посольство России в Лондоне высмеяло статью в британских СМИ об усилении военных сил Великобритании в Арктике. Поводом стало фото, использованное в качестве иллюстрации к материалу.
На снимке изображены двое солдат, опрокидывающих стаканы с алкоголем. На заднем плане можно разглядеть бутылку и британский флаг. В посольстве России высказали предположение, что именно распитием алкоголя, а точнее русской водки, британцы собрались усиливать свои войска в Арктике.
"Определенно русская водка!", - гласит сообщение посольства России под скриншотом газеты с фото выпивающих британских военных и заголовком об усилении военных сил в Арктике.
"Не знала, что у Британии есть граница с Россией в Арктике, но водка в любом случае не помешает", - поддерживают шутку пользователи соцсетей.
Definitely Russian vodka! pic.twitter.com/DFQCAS1BuA
— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


58
Источник
Похожие новости
18 февраля 2019, 06:39
Нарушил авторские права: Twitter "наказал" Трампа удалением поста с сатирическим роликом
18 февраля 2019, 00:09
Премьер Польши обиделся на Нетаньяху, обвинившего поляков в сотрудничестве с нацистами - СМИ
18 февраля 2019, 16:24
Англичане убили Скрипаля?
Загрузка...
18 февраля 2019, 19:39
Заказали 32 куска мяса: Хашукджи могли сжечь в тандыре - турецкие СМИ
18 февраля 2019, 09:54
Эксперт раскрыл Британию как родину информационной войны. Тезисы книги "Ложь во время войны" лорда Понсонби
17 февраля 2019, 20:54
"Никогда не было прекращения огня": Волкер обвинил Россию в отказе от выполнения соглашений по Донбассу
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2019, 04:39
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая "не может перестать стрелять"
12 февраля 2019, 07:39
Таинственное возвращение капитана «Норда». Как это было? (Руслан Осташко)
14 февраля 2019, 14:54
Почувствует мировым лидером: Путин "купил" Лукашенко, пустив на встречу с Эрдоганом и Роухани
16 февраля 2019, 15:39
Меркель осадила желающих вводить санкции против России
13 февраля 2019, 12:54
Падение белого орлана: Короткий афоризм Лаврова про стыд обнажил масштаб потерь США
18 февраля 2019, 13:09
"Северному потоку - 2" готовят пустые трубы, но у "Газпрома" уже есть запасной план - СМИ
13 февраля 2019, 09:39
"Верните Крым": США поставили России в СБ ООН ультиматум по санкциям
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.