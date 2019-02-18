"Определенно русская водка": Посольство России оценило "способ" усиления британских сил в Арктике

Великобритания усилит военные силы в Арктике, сообщили британские СМИ, сопроводив материал фото с выпивающими британскими военными. "Определенно русская водка", - вынесли вердикт в посольстве России.

Посольство России в Лондоне высмеяло статью в британских СМИ об усилении военных сил Великобритании в Арктике. Поводом стало фото, использованное в качестве иллюстрации к материалу.

На снимке изображены двое солдат, опрокидывающих стаканы с алкоголем. На заднем плане можно разглядеть бутылку и британский флаг. В посольстве России высказали предположение, что именно распитием алкоголя, а точнее русской водки, британцы собрались усиливать свои войска в Арктике.

"Определенно русская водка!", - гласит сообщение посольства России под скриншотом газеты с фото выпивающих британских военных и заголовком об усилении военных сил в Арктике. "Не знала, что у Британии есть граница с Россией в Арктике, но водка в любом случае не помешает", - поддерживают шутку пользователи соцсетей.