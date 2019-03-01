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"Они никогда не были солдатами": В Венесуэле рассказали о сумме за "предательство отчества"

01 марта 2019, 12:24  •  134 • В мире
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что дезертиры получили предложения в размере $20 000 тыс. за "предательство отечества". Он также заметил, что "они никогда не были солдатами".
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал причину дезертирства из армии Венесуэлы.
Он сообщил, что более 100 членов Боливарианской национальной гвардии, которые пересекли границу с Колумбией и Бразилией, "получили предложения на сумму до $20 тыc.", чтобы "предать страну".
"Мы насчитали более ста национальных гвардейцев среди них, очень мало офицеров, которые перешли границу в ожидании $20 тыс., для нас они никогда не были солдатами. Солдат не может быть наемником, солдат имеет кодекс и принципы", — сказал Падрино Лопес в интервью журналисту Telesur.
Кроме того, главнокомандующий заявил, что это дезертирство не является пробелом в рядах военного корпуса.
Те, кто перешел туда за деньгами, являются обманутыми молодыми людьми, и для нас они никогда не были солдатами, говорит Падрино Лопес.
Он добавил, что быть солдатом — это не просто иметь форму: "Солдат — это тот, у кого есть внутренние кодексы, принципы, ценности, патриотизм и желание защищать Венесуэлу, а также любовь к стране".

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