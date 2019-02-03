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"Они не запрещены. Наш путь": Кандидат в президенты Украины предложила применять против России графитовые бомбы

03 февраля 2019, 09:09  •  606 • Политика
Кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной рады Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб, соответствующее заявление она сделала в ходе дебатов в эфире радио "Новое время". "Они не запрещены. Наш путь", - отметила она, сказав, что можно будет их при необходимости применить против России.
В частности, не особо, видимо, мудрствуя, Богословская поспешила назвать создание графитовых бомб одним из пунктов своей так называемой "стратегии", которую она намерена применить в отношениях с Москвой.
"Украина должна перейти к быстрому производству новых типов оружия, - заявила Богословская. - Графитовые бомбы - то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях".
Богословская подчеркнула, мол, они не запрещены, а значит, это верный путь Незалежной. И при необходимости якобы их можно будет применить против России.
Кроме этого экс-депутат заявила, что если она станет главой государства, то в обязательном порядке заставит всех украинских политиков декларировать свои бизнес-активы в России.
И ожидаемо она пообещала усилить экономические санкции в адрес Москвы. Напомним, выборы президента пройдут на Украине 31 марта.
Графитовая бомба - условное обозначение бомбы. Она содержит графитовые нити. Разрыв заряда приводит к их рассеиванию. И при попадании на линии электропередач или на электроподстанции приводит к короткому замыканию и выходу из строя подключенных приборов. Также начинается, как говорят специалисты, "паралич" энергосистем в определенной точке.

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