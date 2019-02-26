"Они не хотят встречаться": Британский посол предложил поверить ему на слово, что Скрипали живы

Британский посол Лори Бристоу фактически предложил поверить ему на слово, заявив в интервью, что Сергей и Юлия Скрипаль живы. "Они не хотят встречаться с представителями российского посольства", - утверждает он.

Британский посол в Москве Лори Бристоу отказался приводить доказательства того, что Сергей и Юлия Скрипаль живы и фактически предложил поверить ему на слово.

"Я могу подтвердить, что они живы", - заявил дипломат в интервью после того, как мать Скрипаля потребовала признать её сына пропавшим без вести, а российские дипломаты сообщили, что не видели Скрипалей живыми.

По мнению Бристоу, Скрипали не хотят встречаться с представителями российского посольства, и это "их выбор". Он утверждает, что если у заложников политической игры Лондона возникнет желание связаться с российскими властями, им будет предоставлена такая возможность.

Кроме того, британский дипломат заявил, что Лондон, уже признавший Кремль виновным и уже объявивший на весь мир имена предполагаемых исполнителей покушения на Скрипалей, не заинтересован в сотрудничестве с российскими следователями.

"Разумеется, у нас есть больше информации. Мы не будем публиковать эту информацию в СМИ, так как это могло бы вызвать предубеждение у суда", - сказал Бристоу в интервью "Интерфаксу".