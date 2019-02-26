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"Они не хотят встречаться": Британский посол предложил поверить ему на слово, что Скрипали живы

26 февраля 2019, 12:54  •  90 • Политика
Британский посол Лори Бристоу фактически предложил поверить ему на слово, заявив в интервью, что Сергей и Юлия Скрипаль живы. "Они не хотят встречаться с представителями российского посольства", - утверждает он.
Британский посол в Москве Лори Бристоу отказался приводить доказательства того, что Сергей и Юлия Скрипаль живы и фактически предложил поверить ему на слово.
"Я могу подтвердить, что они живы", - заявил дипломат в интервью после того, как мать Скрипаля потребовала признать её сына пропавшим без вести, а российские дипломаты сообщили, что не видели Скрипалей живыми.
По мнению Бристоу, Скрипали не хотят встречаться с представителями российского посольства, и это "их выбор". Он утверждает, что если у заложников политической игры Лондона возникнет желание связаться с российскими властями, им будет предоставлена такая возможность.
Кроме того, британский дипломат заявил, что Лондон, уже признавший Кремль виновным и уже объявивший на весь мир имена предполагаемых исполнителей покушения на Скрипалей, не заинтересован в сотрудничестве с российскими следователями.
"Разумеется, у нас есть больше информации. Мы не будем публиковать эту информацию в СМИ, так как это могло бы вызвать предубеждение у суда", - сказал Бристоу в интервью "Интерфаксу".

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