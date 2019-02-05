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"Он даже гордился": Пушков наглядно описал "страдания" Порошенко о бедности народа
05 февраля 2019, 22:54 • 135 • В мире
Петр Порошенко обвинил Россию в том, что доходы Украины сразу упали на 33% после того, как Москва якобы "в одно мгновение" закрыла свои рынки для товаров украинских производителей. "Порошенко сам виноват в бедности украинцев, он даже гордился, что разорвали все связи с Россией", - ответил в Twitter сенатор Алексей Пушков, описывая "страдания" президента Украины.
Петр Порошенко в пылу президентской гонки пытается найти любые причины, чтобы оправдать ситуацию, сложившуюся в украинской экономике. В интервью телеканалу ICTV он заявил, что в падении доходов Украины на 33% виновата Россия, которая якобы "в одно мгновение закрыла свои рынки" для товаров украинских производителей.
При этом он забывает, что именно Киев старательно и последовательно рвал все торгово-экономические связи с Москвой. Об этом напомнил в своем микроблоге в Twitter сенатор Алексей Пушков.
"Порошенко сам и виновен в бедности украинцев. Мы не закрывали наш рынок для украинских товаров. Это Киев упорно и целенаправленно рвал торгово-экономические связи с Россией, чем нанес огромный ущерб украинской экономике. Порошенко даже гордился: мол, все разорвали! Он за это и в ответе", - написал сенатор.
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