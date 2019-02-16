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"Один из самых уважаемых инвесторов": Чубайс вступился за подозреваемого в хищении 2,5 млрд основателя фонда Baring Vostok

16 февраля 2019, 09:09  •  136 • Политика
Глава Роснано, один из учредителей банка "Открытие", "потерявшего" 2,4 трлн рублей Анатолий Чубайс вступился за подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. "Один из самых уважаемых инвесторов", - отозвался о нем глава Роснано.
Ранее стало известно, что основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Сейчас он задержан, поскольку является одним из основных фигурантов коррупционного дела.
Однако, и у него в высших политических российских кругах нашелся защитник. За честь Калв вступился не кто иной как глава Роснано Анатолий Чубайс.
К слову, как подтвердил ранее Царьграду политолог и экономист Михаил Делягин, именно Чубайс был одним из учредителей банка "Открытие", "потерявшего" 2,4 трлн рублей. Ранее Reuters сообщил о том, что на санации его и ряда других кредитных организаций ЦБ России потратил 3 триллиона рублей. Из этой суммы 2,4 трлн, похоже, регулятору компенсировать уже не удастся. В Сети поползли слухи, что одним из учредителей банка был Чубайс. Эту информацию подтвердил Делягин, уточнив, что глава Роснано вывел свой капитал из "Открытия" более чем за год до начала его проблем, потребовавших санации со стороны ЦБ.
Теперь Чубайс вступился за подозреваемого в хищении 2,5 млрд основателя фонда Baring Vostok, заявив, что, мол, именно благодаря Калви "в Россию было привлечено около $4 млрд иностранных прямых инвестиций".
"Один из самых уважаемых инвесторов", - так отозвался о подозреваемом в хищении Чубайс, добавив, что тот "стоял у истоков создания нашей индустрии", а кроме того, у него высокая деловая репутация и в России, и за рубежом.
"Российский совет фондов прямых инвестиций выражает надежду на объективное расследование с учетом приведенных фактов", - цитирует ТАСС главу Роснано.
Напомним, 13 февраля было возбуждено уголовное дело по факту хищения на сумму 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Основным фигурантом и подозреваемым по делу стал основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. В настоящее время он задержан. В субботу, 16 февраля в суде ему будет избрана мера пресечения.

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