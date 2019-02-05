"Очень холодно, но выживу, пусть не надеются": Бойко дозвонилась из Львовского СИЗО

Украинская журналистка Елена Бойко, депортированная на родину в середине января текущего года, связалась по телефону из львовского СИЗО с журналисткой Юлией Норкиной. "Очень холодной, но выживу, пусть не надеются", - сказала Бойко

С журналисткой Юлией Норкиной позвонила из СИЗО города Львова Елена Бойко. Как известно, после депортации из России, она вскоре по решению была взята под стражу сроком на два месяца. Однако этот срок могут в дальнейшем продлить.

Сейчас идут следственные действия, украинскую журналистку постоянно вызывают на допросы. Цель следствия – доказать, что Бойко призывала "к свержению государственного строя". Под это обвинение и пытаются "подверстать" доказательную базу

Елена очень боялась, что будут какие-нибудь провокации. Однако этого не произошло. К тому же, отметила Бойко, во Львове ее поддерживает очень много людей.

Скорее всего, до выборов в отношении нее никаких глобальных действий совершаться не будет, однако в СИЗО находиться ей придется еще довольно долго

По словам журналистки, содержание в изоляторе сносное, только очень холодно: температура в камере не поднимается выше 10 градусов тепла. Пришлось просить адвоката принести теплую одежду.

Питание, по словам Бойко, в СИЗО "низкокалорийное", вполне можно похудеть. Хуже дело обстоит с медикаментами: в тюрьме из просто нет. От приступов астмы спасают кое-какие лекарства, переданные все тем же адвокатом.

Хуже дело обстоит с новостями, их узнавать ей неоткуда. Зато в тюрьмах появились хорошие библиотеки на русском язык. Книги в места заключения, в том числе, и предварительного, попали после того, как Киев запретил русскоязычную литературу.

Про себя Бойко сказала так: "Журналисты, как микробы, выживают в любых условиях, и я выживу, пусть не надеются".

Интересно, что дозвониться во Львов смог и Андрей Норкин, которому Бойко сказала, что "опасается за него". Журналистка утверждает, что "в России происходят некие процессы", которые ей совсем не нравятся, но это "должно заставить задуматься самих жителей России".

Об этом сообщает Радио "Комсомольская правда".