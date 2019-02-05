Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему молчат верещавшие «Россия вкладывается в экономику США»? (Руслан Осташко)
Лучше радикализация отношений с Киевом, чем прощение убийств наших граждан — пол...
Из-за санкций в Роскосмосе ощутили дефицит электроники
Почему Запад так боится возвращения России в Африку (Анна Сочина)
Главная / В мире

"Очень холодно, но выживу, пусть не надеются": Бойко дозвонилась из Львовского СИЗО

05 февраля 2019, 03:24  •  123 • В мире
Украинская журналистка Елена Бойко, депортированная на родину в середине января текущего года, связалась по телефону из львовского СИЗО с журналисткой Юлией Норкиной. "Очень холодной, но выживу, пусть не надеются", - сказала Бойко
С журналисткой Юлией Норкиной позвонила из СИЗО города Львова Елена Бойко. Как известно, после депортации из России, она вскоре по решению была взята под стражу сроком на два месяца. Однако этот срок могут в дальнейшем продлить.
Сейчас идут следственные действия, украинскую журналистку постоянно вызывают на допросы. Цель следствия – доказать, что Бойко призывала "к свержению государственного строя". Под это обвинение и пытаются "подверстать" доказательную базу
Елена очень боялась, что будут какие-нибудь провокации. Однако этого не произошло. К тому же, отметила Бойко, во Львове ее поддерживает очень много людей.
Скорее всего, до выборов в отношении нее никаких глобальных действий совершаться не будет, однако в СИЗО находиться ей придется еще довольно долго
По словам журналистки, содержание в изоляторе сносное, только очень холодно: температура в камере не поднимается выше 10 градусов тепла. Пришлось просить адвоката принести теплую одежду.
Питание, по словам Бойко, в СИЗО "низкокалорийное", вполне можно похудеть. Хуже дело обстоит с медикаментами: в тюрьме из просто нет. От приступов астмы спасают кое-какие лекарства, переданные все тем же адвокатом.
Хуже дело обстоит с новостями, их узнавать ей неоткуда. Зато в тюрьмах появились хорошие библиотеки на русском язык. Книги в места заключения, в том числе, и предварительного, попали после того, как Киев запретил русскоязычную литературу.
Про себя Бойко сказала так: "Журналисты, как микробы, выживают в любых условиях, и я выживу, пусть не надеются".
Интересно, что дозвониться во Львов смог и Андрей Норкин, которому Бойко сказала, что "опасается за него". Журналистка утверждает, что "в России происходят некие процессы", которые ей совсем не нравятся, но это "должно заставить задуматься самих жителей России".
Об этом сообщает Радио "Комсомольская правда".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


123
Источник
Похожие новости
05 февраля 2019, 06:39
Инспекторы приехали в Польшу, чтобы узнать накормила ли страна весь Евросоюз мясом больных коров
04 февраля 2019, 20:54
В НАТО признали: Присутствие военных кораблей в Черном море нарастает и будет нарастать
05 февраля 2019, 06:39
В Австралии власти намеренно затопили 2000 домов жителей Квинсленда
Загрузка...
05 февраля 2019, 03:24
Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля
05 февраля 2019, 06:39
По мнению Пушкова, Порошенко видит себя Мадуро, а Юлию Тимошенко - Гуайдо
04 февраля 2019, 20:54
"Спасатели Малибу": Украинским наблюдателям за Азовским морем показали правильный "макет" смотровой башни
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
05 февраля 2019, 00:09
Под черным костюмом - личина убийцы: Стариков разоблачил дипломатию США советским пла...
05 февраля 2019, 03:24
Не тонны, а пачки: Мадуро с денежным запасом "отправили" из России в Уругва...
05 февраля 2019, 00:09
Почему Запад так боится возвращения России в Африку (Анна Сочина)
05 февраля 2019, 00:09
Лучше радикализация отношений с Киевом, чем прощение убийств наших граждан — политоло...
05 февраля 2019, 03:24
Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
03 февраля 2019, 22:09
Журналист предложил переселить крымчан и жителей Донбасса на Украину
30 января 2019, 07:39
Бал одноклеточных, которым не нужно богатство: Эксперт описал устройство США после применения "Посейдона"
04 февраля 2019, 14:24
Гуманное средство против украинских «москитов»
02 февраля 2019, 23:24
"В детском садике под навесиками занимались": пленный украинский "воин света" рассказал об американских инструкторах
30 января 2019, 14:09
"Да они пикнуть не успеют!": прогноз аналитика о проигрыше России в военном конфликте с Японией вызвал яростную реакцию
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.