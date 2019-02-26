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"Обычный день в российском городе": стратегические ракетные комплексы "Ярс" застряли в пробке на МКАДе - фото

26 февраля 2019, 16:09  •  159 • Политика
Стратегические ракетные комплексы "Ярс" застряли в утренней пробке на МКАДе по дороге в подмосковное Алабино. "Обычный день в российском городе", - комментируют курьёзное фото пользователи соцсетей.
Стратегические ракетные комплексы "Ярс", несущие межконтинентальные ядерные ракеты, вместе с обычными автомобилями застряли в утренней пробке на МКАДе 26 февраля.
Фотографии "Ярсов", демократично ожидающих рассасывания затора, опубликовал телеграм-канал "338", а позднее оно появилось и в Твиттере. Предполагается, что ракетные комплексы прибыли из Ивановской области в подмосковное Алабино, чтобы там готовиться к участию в параде Победы.
"Обычный день в российском городе", - иронизируют пользователи Сети.
обычный день в российском городе
— худая панда (@glenn1660) February 26, 2019
Фото пресс-службы Минобороны РФ.

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