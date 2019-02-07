Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильски...
Freedom House бьёт тревогу: Глобалисты теряют контроль над миром
Япония обошлась без "незаконной оккупации" Курил, отказавшись от собст...
В Нидерландах подстрелили велосипедиста во время задержания вооруженного преступ...
Главная / В мире

"Обсудили, как управлять вселенной": В Сети иронизируют над встречей Климкина и Болтона

07 февраля 2019, 10:39  •  110 • В мире
Витязева отреагировала на твит советника президента США Джона Болтона, где он подвел итоги встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным. Журналист написала :"Обсудили, как управлять вселенной".
Советник американского президента Джон Болтон написал в своем Тwitter, что провел продуктивную встречу с Павлом Климкиным, где они обсудили "свободные и справедливые выборы" на Украине. Он также добавил, что обсуждение коснулось региональной безопасности и российского вмешательства.

Журналист Юлия Витязева назвала эту встречу: "Болтон с Климкиным обсудили, как управлять вселенной".
Она иронически высказывалась, что из-за функции twitter, теперь все жители России могут в комментариях высказать Болтону свой взгляд как на тему "вмешательства России", так и на предмет "честных и свободных" выборов на Украине.
Болтон с Климкиным обсудили, как управлять вселенной. Есть шанс ознакомить г-на (не путать с господином) с нашей точкой зрения на тему как «вмешательства России» так и на предмет «честных и свободных» выборов в/на https://t.co/qufg6SbaP0
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 6 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


110
Источник
Похожие новости
07 февраля 2019, 10:39
"Религия брекстримизма": Британские СМИ высмеяли главу Евросовета за "ад для сторонников Brexit"
07 февраля 2019, 07:24
Украина для Вашингтона – это площадка для конфронтации с Россией – Медведчук
07 февраля 2019, 10:39
"Обсудили, как управлять вселенной": В Сети иронизируют над встречей Климкина и Болтона
Загрузка...
07 февраля 2019, 07:24
Упавшие с сухогруза контейнеры могли убить 20 000 морских птиц, тела которых прибило к побережью Нидерландов - СМИ
07 февраля 2019, 00:39
«Обещания избирателям и угрозы оппонентам»: о чём Дональд Трамп говорил в обращении к конгрессу США
06 февраля 2019, 21:24
«Скорость лишает глубины и анализа»: Песков рассказал о подходах к журналистике в России и на Западе
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 февраля 2019, 04:09
Веха истории: Эксперт рассказал, как чукотский "Пионер" усадил США за стол ...
07 февраля 2019, 02:40
Пopoxoбoты пpoтив шeфa, Тимoшeнкo o Шapиe
07 февраля 2019, 00:54
"Глобальная паранойя обиженок": Помпео высмеяли в Сети за объяснение господ...
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским &qu...
07 февраля 2019, 00:39
Ящик Пандоры для кабмина: почему украинские политики встали на защиту Ульяны Супрун
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2019, 22:09
Журналист предложил переселить крымчан и жителей Донбасса на Украину
04 февраля 2019, 14:24
"Какая боль, какая боль, Россия - НАТО 1:0": Немецкие СМИ о "важном политическом успехе" Путина
02 февраля 2019, 15:09
Ополченца Иванова на Украине запытали до смерти
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова чуть не избили Порошенко
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
01 февраля 2019, 11:39
Пятый фигурант дела Арашуковых сбежал от следствия, жизни свидетелей под угрозой
01 февраля 2019, 19:56
"РФ вооружила Венесуэлу до зубов! Пусть они боятся!" Военный эксперт шокировал гостей фактами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.