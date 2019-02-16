"Общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт" - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Россия заинтересована в сильном и самостоятельном Евросоюзе. При этом министр подчеркнул, что "общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт".

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава МИД РФ Сергей Лавров особо подчеркнул, что Россия заинтересована в сильном и самостоятельном Евросоюзе, кто бы ни уверял в обратном.

Министр также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что "стремление Европейского Союза к независимости, самодостаточности и суверенности в сфере обороны и безопасности является естественным и в целом положительным с точки зрения укрепления многополярности мира".

И тут же намеком указал на явную зависимость стран Евросоюза от США, отметив оборотную сторону ситуации.

"Насколько Евросоюзу позволят это сделать - другой вопрос", - резюмировал Лавров.

Особое внимание глава МИД России уделил тому, что происходит в рамках Евросоюза сегодня. Он обратил внимание на то, что исходя из реалий XXI века, необходимо уходить от "рецидивов колониального мышления", а также перестать говорить о различных "железных занавесах" и "санитарных кордонах".

"Общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт", - приходит к неутешительному выводу российский дипломат, напомнив, что в основе эффективного решения этой конкретной проблемы лежит совместная работа.

Лавров указывает на то, что в Европе нет согласия. Единая Европа до сих пор, по мнению министра, так и не построена. Зато ее страны позволили Америке "втянуть себя в бессмысленное противоборство с Россией". При этом ущерб от этого уже исчисляется миллиардами.

"В то время как европейцы дали себя втянуть в бессмысленное противоборство с Россией, неся многомиллиардные убытки от навязанных им из- за океана санкционных установок, мир продолжил стремительно меняться, - цитирует министра ТАСС. - Убеждены: без нормализации российско-еэсовских отношений стратегическая автономия ЕС в сфере безопасности вряд ли возможна".