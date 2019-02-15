"Ну хоть перевели на "мову": Порошенко заподозрили в краже лозунгов Путина

В Сети заподозрили украинского лидера Петра Порошенко в краже лозунгов российского лидера Владимира Путина. "Ну хоть перевели на "мову", - иронизируют блогеры.

Предвыборный слоган главы украинского государства Петра Порошенко стал точной копией слогана президента России Владимира Путина в 2012 году. Интернет-пользователи обратили внимание на билборды, развешанные в украинских городах в преддверии президентских выборов. В рамках кампании Порошенко на стендах появились плакаты с лозунгом "Кандидатів багато - президент один".

Ни разу не палево! Ага! #Порошенко{}#Путин pic.twitter.com/3bbzkm6XXa — Ольга (@EvgeniaMer) 15 февраля 2019 г.

В русском переводе это звучит как "Кандидатов много - президент один". Как сообщает РИА ФАН, такой слоган использовал в 2012 году российский лидер.

Ранее в СМИ заподозрили Порошенко в краже цитаты Путина "Реальные дела, а не пустые обещания", но только на украинском языке.

"Плагиаторы! Все за Путиным повторяют", - отметила пользователь @kruchina123.

"Он только и умеет, что мелочь по карманам тырить", - написал один из комментаторов о Порошенко.

"Ну хоть перевели на "мову", - иронизируют блогеры.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата.