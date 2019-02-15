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"Ну хоть перевели на "мову": Порошенко заподозрили в краже лозунгов Путина

15 февраля 2019, 20:09  •  61 • В мире
В Сети заподозрили украинского лидера Петра Порошенко в краже лозунгов российского лидера Владимира Путина. "Ну хоть перевели на "мову", - иронизируют блогеры.
Предвыборный слоган главы украинского государства Петра Порошенко стал точной копией слогана президента России Владимира Путина в 2012 году. Интернет-пользователи обратили внимание на билборды, развешанные в украинских городах в преддверии президентских выборов. В рамках кампании Порошенко на стендах появились плакаты с лозунгом "Кандидатів багато - президент один".
Ни разу не палево! Ага! #Порошенко{}#Путин pic.twitter.com/3bbzkm6XXa
— Ольга (@EvgeniaMer) 15 февраля 2019 г.
В русском переводе это звучит как "Кандидатов много - президент один". Как сообщает РИА ФАН, такой слоган использовал в 2012 году российский лидер.
Ранее в СМИ заподозрили Порошенко в краже цитаты Путина "Реальные дела, а не пустые обещания", но только на украинском языке.
"Плагиаторы! Все за Путиным повторяют", - отметила пользователь @kruchina123.
"Он только и умеет, что мелочь по карманам тырить", - написал один из комментаторов о Порошенко.
"Ну хоть перевели на "мову", - иронизируют блогеры.
Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата.
Неудобно получилось pic.twitter.com/SbaucfZj4K
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 7 февраля 2019 г.

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