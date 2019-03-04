Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Kaк paбoтaeт cxeмa пoдкyпa нищиx
Написавшему Путину письмо британцу хотят передать российский доклад "Солсбе...
Кто проспал начало путинской революции
В «Нафтогазе» предсказали полную потерю транзита газа и последующую агрессию Рос...
Главная / Политика

"Новый уровень низости": Трамп обвинил демократов в срыве саммита с Ким Чен Ыном

04 марта 2019, 08:39  •  100 • Политика
Президент США Дональд Трамп назвал еще одну возможную причину прерванной встречи в Ханое с лидером КНДР и обвинил демократов в срыве саммита с Ким Чен Ыном. По его словам, этому могли способствовать проходящие параллельно "открытые слушания осужденного лжеца и мошенника", под которым он подразумевает своего экс-адвоката Майкла Коэна. Как считает Трамп, демократы опустились на "новый уровень низости".
После того, как в Ханое фактически провалилась для американской стороны двусторонняя встреча с Северной Кореей, президент США Дональд Трамп назвал еще одну возможную причину этого. Глава Белого дома обвинил американских демократов в срыве саммита с Ким Чен Ыном.
Он указал на то, что одновременно со встречей во Вьетнаме, пока он был за рубежом, в Конгрессе США прошли открытые слушания по делу экс-адвоката Трампа Майкла Коэна. По мнению президента США, срыву "ядерного" саммита с лидером КНДР могли способствовать проходящие параллельно "открытые слушания осужденного лжеца и мошенника", под которым он как раз и подразумевает своего бывшего юриста.
При этом глава Белого дома заявил, что демократы опустились на "новый уровень низости".
"Для демократов интервью на открытых слушаниях осужденного лжеца и мошенника в то же самое время, что и очень важный "ядерный" саммит с Северной Кореей, возможно, является новым уровнем низости в американской политике, - подчеркнул Трамп. - И, возможно, способствовало "уходу"".
Эти слушания, в то время как он сам находился в Ханое, президент США назвал "позором".
For the Democrats to interview in open hearings a convicted liar & fraudster, at the same time as the very important Nuclear Summit with North Korea, is perhaps a new low in American politics and may have contributed to the “walk.” Never done when a president is overseas. Shame!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
03 марта 2019, 16:24
Британские СМИ обвинили в шпионаже российского посла, назвавшего главным отравителем Скрипаля Лондон
04 марта 2019, 05:24
В «Нафтогазе» предсказали полную потерю транзита газа и последующую агрессию России
03 марта 2019, 22:54
Посол России в Лондоне потребовал извинений от британской газеты за клевету
Загрузка...
03 марта 2019, 22:54
Израиль не допустит превращения Сирии в плацдарм для Ирана – Нетаньяху о встрече с Путиным
03 марта 2019, 19:39
Немецкий политик сравнил Крым с Берлином в прошлом веке
03 марта 2019, 19:39
У памятника героям Плевны вспомнили о "самой справедливой" войне: Болгарский дипломат поблагодарил Россию
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
04 марта 2019, 05:24
В России потребовали от Евросоюза твердых гарантий по "Турецкому потоку"
04 марта 2019, 02:09
Сдались и убиты: Некоторые русскоязычные боевики ИГ* покинули поле боевых действий в ...
04 марта 2019, 02:09
«Эти «ценности» нам хотят навязать?»: На Западе новый тренд – кидать сыром в лицо сво...
04 марта 2019, 05:24
Тимошенко сообщила, что Украина не может без нормальных отношений с Россией "ид...
04 марта 2019, 02:09
Итоги выборов в Молдове подведены, Плахотнюк сватает ACUM
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
02 марта 2019, 19:09
Украинка получила от Порошенко по лицу за вопрос про Шария
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
26 февраля 2019, 09:39
Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко - президент"
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.