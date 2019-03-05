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"Носи усы, носи не... бойся": Русские пользователи ответили на индийский флешмоб в честь пленного лётчика

05 марта 2019, 00:54  •  24 • В мире
Индийцы начали массово копировать усы своего соотечественника - пилота Абхинандана Вартамана, недавно вернувшегося из пакистанского плена. "Носи усы, носи не... бойся", - ответили российские пользователи.
По данным Daily Mail, индийского лётчика Абхинандана Вартамана провозгласили национальным героем после того, как он съел секретные документы - всё для того, чтобы не дать им попасть в руки пакистанцев.
Во всех изданиях тут же было опубликовано фото Абхинандана Вартамана - довольно колоритный лётчик с роскошными усами. В Индии тут же подхватили новый флешмоб: во всех соцсетях индийцы начали массово фотографировать себя с усами.
Российские пользователи в стороне не остались и словами известной песни ответили индийцам: "Носи усы, носи не… бойся".
Напомним, пакистанские полицейские схватили Абхинандана 27 февраля после того, как его самолёт был сбит над пакистанской частью Кашмира. В тот день произошли масштабные боевые столкновения в воздушном пространстве стран.
My heart felt appreciation for the artist who made this. Jai Ho. @IAF_MCC #AbhinandanVarthaman pic.twitter.com/WXFhCB8dkS
— Anupam Kher (@AnupamPKher) March 2, 2019
Inspired by #Abhinandan #moustache #Josh pic.twitter.com/9LCk9vzov9
— Aditya Swaminathan (@aditya_swami) March 3, 2019
That Smile #AbhinandanVarthaman pic.twitter.com/Cmi3Xq4Ftq
— Abhinav Pandey (@Abhinav18773697) March 3, 2019

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