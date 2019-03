"Носи усы, носи не... бойся": Русские пользователи ответили на индийский флешмоб в честь пленного лётчика

По данным Daily Mail, индийского лётчика Абхинандана Вартамана провозгласили национальным героем после того, как он съел секретные документы - всё для того, чтобы не дать им попасть в руки пакистанцев.

Во всех изданиях тут же было опубликовано фото Абхинандана Вартамана - довольно колоритный лётчик с роскошными усами. В Индии тут же подхватили новый флешмоб: во всех соцсетях индийцы начали массово фотографировать себя с усами.

Российские пользователи в стороне не остались и словами известной песни ответили индийцам: "Носи усы, носи не… бойся".

Напомним, пакистанские полицейские схватили Абхинандана 27 февраля после того, как его самолёт был сбит над пакистанской частью Кашмира. В тот день произошли масштабные боевые столкновения в воздушном пространстве стран.

My heart felt appreciation for the artist who made this. Jai Ho. @IAF_MCC #AbhinandanVarthaman pic.twitter.com/WXFhCB8dkS