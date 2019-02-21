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"Неясно, откуда деньги": Британская журналистка упустила главный тезис послания Путина

21 февраля 2019, 09:24  •  58 • Политика
Британская журналистка Сара Рейнсфорд упустила один из главных тезисов послания Владимира Путина Федеральному Собранию и в результате не поняла, откуда у России деньги на то, чтобы улучшить жизнь людей. Её недоумение вызвало иронию у пользователей Твиттера.
Журналистка Сара Рейнсфорд из британского отделения BBC, судя по всему, слушала послание Владимира Путина Федеральному Собранию недостаточно внимательно. И упустила главный тезис выступления.
В результате она услышала, что российский президент предложил значительно улучшить жизнь населения, повысить рождаемость, сделать более доступным здравоохранение, но так и не поняла, откуда Кремль возьмет деньги.
Недоумение британской журналистки в Твиттере разрешил пользователь с ником PatriotSerbian. Он предложил Рейнсфорд изучить сообщения СМИ о том, что экономика России растет самыми быстрыми темпами за шесть лет, а затем попытаться объяснить, "почему Россия не может себе этого позволить".
It will come from Russia.....Seriously Sarah. If you are gonna say something like that then explain why Russia cant afford it. https://t.co/53UVylZIifhttps://t.co/6DUfe5ZUvahttps://t.co/GeVIZ9ne7o
— Serbian Patriot (@PatriotSerbian) February 20, 2019

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