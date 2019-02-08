"Нет в планах": В США пообещали не размещать ракеты в Европе. С одной существенной оговоркой

В Госдепе уверяют, что у американских военных "нет в планах" размещения ядерных ракет в Европе. Однако дипломаты пообещали не угрожать России с одной существенной оговоркой и сослались на необходимость консультаций с союзниками и партнерами по НАТО.

В Госдепартаменте США утверждают, что не вынашивают планов по размещению крылатых ракет наземного базирования в Европе. Однако, как подчеркивают в Вашингтоне, всё будет зависеть от переговоров и консультаций с европейскими партнерами.

Крайне уклончивую позицию по поводу ракет в Европе и разработки новой ракеты, нарушающей положения ДРСМД, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон озвучила на брифинге для журналистов. Так, в ответ на вопрос о ракетах в Европе она сначала дала отрицательный ответ: "Этого нет в планах". Затем последовал неопределенный ответ на тот же вопрос: "Меры будут разрабатываться с учетом консультаций с партнерами и союзниками". И, наконец, Томпсон дала третий ответ, возможно, наиболее откровенный: "Пентагон взял на себя в этом инициативу и четко определил дальнейшие шаги".

Кроме того, представителя Госдепа попросили прокомментировать попавшую в СМИ информацию о том, что США уведомили союзников по НАТО о планах уже через полгода после выхода из ДРСМД начать испытания новой крылатой ракеты наземного базирования, нарушающей положения Договора.

"Во-первых, я никогда не буду рассказывать о наших дальнейших шагах и не буду говорить от имени своих коллег из Минобороны. Важное место в этом вопросе уделяется консультированию с партнерами и союзниками", - ответила Андреа Томпсон, не став таким образом опровергать предположения о разработке запрещенных ракет.

Отметим, замглавы Пентагона Джон Руд днем ранее дал столь же уклончивый ответ на вопрос о развертывании ядерных ракет в Европе. "Сейчас у нас нет таких планов, мы не рассматриваем возможность размещения ядерных ракет в Европе или чего-то подобного. Мы сейчас об этом не думаем", - заявил он и добавил, что США "собираются рассмотреть варианты" в связи с предстоящим разрывом ДРСМД.

"Нам нужно будет посмотреть, как мы адаптируем нашу оборонительную позицию в ответ на новую реальность", - говорит Руд.

Отметим, если в Вашингтоне говорят о намерении провести испытания ракет, ныне подпадающих под действие ДРСМД уже через полгода после прекращения действия Договора, что наводит на мысли о том, что разработка таких вооружений ведется уже сейчас, то глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообещал разработать новые крылатые и наземные гиперзвуковые ракеты только в течение двух лет.

Как отмечает CNN, последние комментарии российских и американских официальных лиц вызывают опасения, что глобальная система сдерживания рушится, а мир ждёт новая гонка ядерных и обычных вооружений. Не в последнюю очередь такие предположения строятся, исходя из хорошо известной враждебности советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона к каким бы то ни было договорам, которые он считает "ограничивающими мощь США".

Именно Болтон сподвиг Джорджа Буша на односторонний выход из Договора о противоракетной обороне 1972 года. И он вновь сыграл такую же роль в отношении Договора об уничтожении ракет средней и малой дальности. Теперь, полагают американские наблюдатели, он всерьез возьмется за разрушение Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в 2021 году.

Добавим, ранее российские дипломаты оценивали как реальную перспективу развертывания американских крылатых ракет "Томогавк" в Румынии и Польше. "Мы не можем закрывать глаза на то, что в потенциале, при наихудшем сценарии, уже сейчас на суше могут появиться 24 крылатые ракеты Tomahawk в ядерном оснащении. Когда они будут произведены американцами, я не знаю, но такая возможность уже сейчас существует для развертывания в Румынии", - говорил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что в Польше готовится развертывание комплексов ПРО Aegis Ashore. Таким образом, на Россию будет нацелено 48 ядерных ракет дальностью 2500 км.

Москва, подчеркивал дипломат, не может принимать на веру уверения американцев в отсутствии подобных намерений, как не может и игнорировать такую угрозу.