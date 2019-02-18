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"Нет поводов для оптимизма": Песков уверен, что США сохранят присутствие в Сирии и после вывода войск

18 февраля 2019, 16:24  •  86 • Политика
США могут сохранить присутствие в Сирии после вывода войск, поэтому у России нет "поводов для оптимизма". Данный вопрос входит в повестку дня будущих переговоров президентов России и США, заявил Дмитрий Песков.
После вывода американских войск из Сирии США, скорее всего, всё равно сохранят своё присутствие в этой стране. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете Hurriyet Daily News.
Он отметил, что у Кремля пока нет поводом для оптимизма. Даже если США выведут все свои войска из Сирии, в том или ином их присутствие в стране, скорее всего, сохраниться. Например, американские войска могут заменить те, кому США оставят своё оружие, выразил мнение пресс-секретарь.
"Подход остается прежним: нет поводов для оптимизма, а неопределенность вызывает беспокойство", - сказал Песков в интервью.
Он добавил, что такая ситуация совершенно не помогает в разрешении кризиса в стране, и этот вопрос находится на повестке будущих переговоров между президентов России и США, заключил пресс-секретарь.

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