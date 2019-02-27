"Немцов должен был стать Путиным", или Как сон Собчака помог либералам создать легенду из ничего

Откуда взялась одиозная мысль либералов о "преемнике - Борисе Немцове"? Все чаще можно услышать, что именно "Немцов должен был стать Путиным". Царьград нашел отсылки к подобному мифу в мемуарах Анатолия Собчака - книге с "дюжиной ножей". Как оказалось, "преемник Немцов" приснился Собчаку - получается, из ничего (а как еще можно назвать сон?) создается легенда... Впрочем, это лишь размышления на тему, пусть и небезынтересные.

27 февраля в разных точках России проводят акции памяти Бориса Немцова. Политик погиб в этот день в 2015 году. Для так называемых оппозиционеров он стал своего рода "иконой" и "жертвой политических репрессий". Результаты официального расследования и выводы суда "раскачивающих" легенду Немцова не устраивают. И сегодня мы становимся свидетелями рождения все новых мифов и использования трагедии в политических интересах.

Например, в призывах собраться на ту или иную акцию памяти Немцова называют "преемником Ельцина"... Царьград попытался найти корни подобного исторического феномена. В 1997 году Борис Немцов, похоже, и сам верил, что может стать преемником и возглавить страну. Тогда он работал в должности первого заместителя председателя правительства. А президент России Борис Ельцин, по воспоминаниям, в подобном статусе представлял политику американскому лидеру Биллу Клинтону... Впрочем, примерно к этому же периоду относится и дружба Ельцина с японцами, когда он готов был отдать Курильские острова. При беглом просмотре онлайн-источников можно обнаружить высказыания таких политических "мэтров", как Михаил Касьянов. Последний вспоминал якобы имевший место быть личный разговор с Борисом Ельциным: "(Он) жалел, что выбрал Путина преемником". Но куда интереснее глава из мемуаров мэра Санкт-Петерубрга Анатолия Собчака. Если верить сказанному в тексте, легенда о "преемнике Немцове" родилась чуть ли не во сне. Все это приснилось Анатолию Александровичу... Приводим часть о Борисе Немцове полностью.

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"В первую же ночь после прибытия в Париж в изгнание мне в Американском госпитале, где я тогда находился, привиделся необычный сон. Его необычность была особенно остра, если учесть, в какой ситуации этот сон появился: начало мучительной эмиграции, постельный режим, ожидание консилиума врачей и угроза проведения рискованной операции шунтирования...

Мне снился сон о похоронах Ленина. 21 января 1999 года - 75-я годовщина со дня его смерти. Москва. Красная площадь. 9.50 утра. Рота почетного караула Кремлевского полка под траурный марш величественно выносит из мавзолея гроб из красного дерева с телом вождя мирового пролетариата и устанавливает его на временный постамент. Метрах в пятидесяти от гроба стоят высшие руководители государства - президент Ельцин, Черномырдин, Немцов, Чубайс, Лужков и почему-то Хрущев. Чуть в стороне стоит Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, заметна его некоторая отстраненность от церемонии и углубленность в свои сокровенные мысли. Раздается бой кремлевских курантов. Начинается митинг... Тысячи милиционеров и курсантов школ милиции едва сдерживают ожесточенный натиск ленинистов. А тем временем тысячи заранее подобранных участников траурного митинга на Красной площади (в основном чиновники, военные и студенты) внимают президенту Ельцину. Едва стоя на ногах, он с явно выраженной брежневской дикцией объясняет, почему решил захоронить Ленина. Мол, все беды нашей страны проистекают из-за того, что тело Ленина до сих пор не предано земле, а его душа - не нашла успокоения.

Дрожащий от холода Борис Немцов нежданно-негаданно для себя получает слово - "царским" жестом Ельцин указывает ему на микрофон. "Может, не надо, Леонид Ильич?" - пытается отпереться ошеломленный Немцов, уже делая, правда, робкие шаги к микрофону. "Ты обязан сказать слово, Борис Ефимыч. А я скажу потом слово о твоей судьбе", - отвечает президент. Неуверенным голосом Немцов говорит о великой значимости этого события для всей мировой истории, намекает на более счастливое будущее страны, а в конце слегка славословит в адрес президента: дескать, без вас, Борис Николаевич, никто не решился бы на такой отважный поступок. Решительным движением Ельцин отодвигает Немцова от микрофона. По программе митинга, после выступления Патриарха должен был выступать премьер-министр, а не вице-премьер.

Затем симфонический оркестр под управлением Ростроповича должен был сыграть отрывки из "Реквиема" Моцарта. Однако президент нарушил весь ход церемонии. Он снова взял слово. На этот раз его речь была четкой и сильной, чувствовалось, что она будоражит его самого и он скажет что-то действительно важное и для себя самого, и для страны. Поблагодарив Немцова за выступление, похвалив организаторов церемонии, он вдруг сказал: "Вот здесь и сейчас хочу объявить об отставке Правительства России. Назначаю новым премьером всем вам хорошо известного и очень умного Бориса Ефимовича Немцова. Второе. Объявляю Немцова своим официальным преемником на посту главы нашего государства..."

Такая история. Оригинал можно прочитать в книге Анатолия Собчака "Дюжина ножей в спину. Поучительная история о российских политических нравах" (М.: Вагриус, Петро-Ньюс, 1999. С. 32-33).

Возможно, именно из-за зыбкости легенды на марше Немцова никто не смог назвать его достижений. Напомним, один из лозунгов митинга звучал как "Герои не умирают!". Но когда участников спрашивали, чем именно известен Немцов, большинство терялись. Они или просили корреспондента поговорить с кем-то другим, или отвечали что-то предельно общее. Так, по мнению некоторых из собравшихся, Немцов был известен своей смелостью и тем, что боролся с коррупцией.

"Он был нормальным. И ещё он был очень красивым и сексуальным!" - смогла вспомнить о Немцове одна из пришедших на митинг женщин.

"Чего вам в интернете конкретно не хватает? За что вы (сюда вышли - ред.) сегодня?" - спросил корреспондент.

"Ну, давайте вы не со мной поговорите. Поговорите с кем-нибудь другим", - ответил ему пришедший на митинг молодой человек.