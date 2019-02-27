"Некоторых до сих пор трясёт". Пятилетие Крымской весны, поменявшей ход истории

Сегодня - пятилетие Крымской весны, навсегда поменявшей ход истории. Эксперты и журналисты вспоминают события тех лет, добавляя, последствия таковы, что "некоторых трясет до сих пор" - из числа оппонентов России.

27 февраля - пятая годовщина Крымской весны. Мы вспоминаем о дне, когда жители Крыма приняли решение о присоединении к России - после государственного переворота на Украине и прихода к власти хунты был проведен всеобщий референдум. Большинство крымчан заявили о желании восстановить историческую справедливость, вновь став частью России.

О событиях пятилетней давности мы вспоминаем одновременно и с радостью, и с печалью. С одной стороны, удалось спасти крымчан от участи Донбасса, который и сегодня находится под военным давлением Киева. С другой - политический конфликт на Украине так и не урегулирован - Киев отказывается от выполнения Минских соглашений, которые являются общепризнанным инструментом решения споров.

Крымскую весну сегодня вспоминают политологи, очевидцы, сами крымчане.

"27 февраля стоит сказать огромное спасибо кастрюлисам-шумерисам. Без их деятельного участия, отчаянных прыжков и полных подлинного энтузиазма скандирований СУГС Крым никогда бы не стал счастлив", - напоминает публицист Армен Гаспарян.

Под "отчаянными прыжками" понимаются выпады так называемых укронацистов. После переворота на Украине было ясно, что националистическим движениям отведут особое место на политической карте новой Украины. Настроения не меняются и сегодня. Здесь и прославление Бандеры, и переименование "советских" названий - так называемая декоммунизация, и запреты говорить на русском языке - неофициальные, казалось бы, но совершенно явные, в том числе с применением насилия. Крым подобной участи не захотел. Результатом и стала Крымская весна.

"27 февраля 2014 года - день, с которого началась новая глава в истории России. Без преувеличения, это были дни, которые потрясли весь мир. Некоторых до сих пор трясёт", - напоминает журналист Юлия Витязева.

Действительно, решение крымчан войти в состав России вызвало истерическую реакцию. Не обращая внимания на свободное волеизъявление народа, ряд страны Запада пытаются давить на Россию санкциями. Москва после объявления санкционной войны приняла ответные меры. По прошествии пяти лет мы понимаем, что потери оппонентов оказались выше. Но выбраться из затеянного противостояния западные партнеры, по всей видимости, одномоментно уже не могут. Россия не устает напоминать, что готова к переговорам любого уровня, подчеркивая, единственное условие в данном случае - организовать беседу на равных позициях, без политического давления.

27 февраля стоит сказать огромное спасибо кастрюлисам-шумерисам. Без их деятельного участия, отчаянных прыжков и полных подлинного энтузиазма скандирований СУГС Крым никогда бы не стал счастлив — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 27 февраля 2019 г.