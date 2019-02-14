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"Не намерена размещать": В Минобороны Чехии ответили на сообщения о развертывании американских военных баз
14 февраля 2019, 05:09 • 77 • В мире
"Чехия не намерена размещать на своей территории американские ракеты после приостановки участия в ДРСМД США, а вслед за ними и России", - прокомментировал слухи пресс-секретарь военного ведомства Ян Пейшек.
Минобороны Чехии опровергло информацию СМИ, о том, что на территории республики возможно размещение американских вооружений после выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Чехия не намерена размещать на своей территории американские ракеты после приостановки участия в ДРСМД США, а вслед за ними и России", — заявил пресс-секретарь Министерства обороны Ян Пейшек.
Накануне ряд российских СМИ опубликовал сообщения о развертывании американских вооружений в Чехии после разрыва ДРСМД.
Пейшек объяснил природу подобных слухов, они родились из искаженных слов министра Чешской Республики Любомира Метнара.
Чешский представитель заметил, что "выход США и России из ДРСМД не является хорошим решением".
Он также отметил надежды чешского государства, Что Кремль и Белый дом вернутся к договору..
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