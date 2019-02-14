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"Навальный уже ведёт расследование?»: Оппозиционера в Сети призвали заняться скандалом в армии США

14 февраля 2019, 08:24  •  28 • Политика
«Представляете масштаб распилов и откатов? Навальный уже ведёт расследование?»: В Сети призвали российского оппозиционера разобраться со скандалом в армии США вокруг покупки мази от порезов за $14 500 за тюбик
Издание Tennessean опубликовало разоблачающую статью о американских врачах замешанных в коррупционных схемах в армией США.
Доктор Карл Линдбла и доктор Сьюзан Вергот признали себя виновными в обмане военных на $65 млн. В том числе они продавали американским солдатам тюбики с заживляющей мазью от порезов по $14 500 за штуку. Закупочная цена этого чудо-средства оценивается в $30.

В Сети отметили масштаб коррумпированности этой отрасли в Штатах.

" Военные врачи и фармацевты закупали для солдат чудо-крем для заживления ран по цене $14К за тюбик. Начальство даже не заметило. Представляете масштаб распилов и откатов? Навальный уже ведёт расследование?!", - пишут пользователи в Сети, обращаясь к российскому оппозиционеру.
Очередной скандал в Армии США. Военные врачи и фармацевты закупали для солдат чудо-крем для заживления ран по цене $14К за тюбик. Хотя на самом деле он стоит всего $30. Начальство даже не заметило. Представляете масштаб распилов и откатов? Навальный уже ведёт расследование?!..
— Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 13 февраля 2019 г.

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