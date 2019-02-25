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"Настало время сказать решительное "нет": Россия потребует от ООН не допускать дискриминации по языку

25 февраля 2019, 23:54  •  119 • Политика
Россия планирует предложить на рассмотрение Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) заявление о недопустимости дискриминации по языковому признаку. "Настало время и Совету ООН по правам человека сказать решительное "нет" дискриминации по языковому признаку..." — заявил на открытой сессии в Женеве замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Подобная манера дискриминации, напомнил замминистра, запрещена международным правом в той его части, которая касается определения основных прав человека. Язык является важной составной частью самоидентификации каждого конкретного человека.
Таким образом сохранение языкового разнообразия в мире должно быть приоритетной задачей ООН и других международных организаций. В свете всего этого Вершинин выразил надежду, что члены и наблюдатели Совета поддержат предложение российской стороны.
"Настало время и Совету ООН по правам человека сказать решительное "нет" дискриминации по языковому признаку, запрещённой международными пактами о правах человека", — сказал дипломат.
К этому он добавил: На этой сессии российская делегация предложит совместное заявление о недопустимости дискриминации по языковому признаку".
Обо всем этом сообщает ТАСС.

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