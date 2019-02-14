"Наше послание - простое": США начали давить на Китай долгами Мадуро

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что если власти Китайской Народной Республики продолжат поддерживать правительство президента Николаса Мадуро, то они в дальнейшем не смогут вернуть кредиты, выданные Боливарианской Республике. "Наше послание, которое мы им передали, простое: если вы продолжите поддерживать Мадуро... вы никогда не получите ваши деньги", - сказал он.

Своё сообщение спецпредставитель сделал на слушаниях в Конгрессе США. Он также отметил, что сейчас Китай перестал выдавать Венесуэле новые кредиты и проявляет сильную озабоченность касательно судьбы тех денег, которые уже были одолжены.

Напомним, что в январе на фоне политических демонстраций против правительства Николаса Мадуро глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя новым президентом страны. Вскоре его полномочия поддержали США и ряд других латиноамериканских и европейских стран.

Россия и Китай, напротив, продолжают признавать полномочия конституционного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

"Наше послание, которое мы им (властям Китая - прим. ред.) передали, простое: если вы продолжите поддерживать Мадуро и экономика Венесуэлы будет деградировать дальше, вы никогда не получите ваши деньги", - заявил Эллиот Абрамс.

Его слова приводятся по сообщению РИА Новости.