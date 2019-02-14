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"Наше послание - простое": США начали давить на Китай долгами Мадуро
14 февраля 2019, 01:54 • 63 • Политика
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что если власти Китайской Народной Республики продолжат поддерживать правительство президента Николаса Мадуро, то они в дальнейшем не смогут вернуть кредиты, выданные Боливарианской Республике. "Наше послание, которое мы им передали, простое: если вы продолжите поддерживать Мадуро... вы никогда не получите ваши деньги", - сказал он.
Своё сообщение спецпредставитель сделал на слушаниях в Конгрессе США. Он также отметил, что сейчас Китай перестал выдавать Венесуэле новые кредиты и проявляет сильную озабоченность касательно судьбы тех денег, которые уже были одолжены.
Напомним, что в январе на фоне политических демонстраций против правительства Николаса Мадуро глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя новым президентом страны. Вскоре его полномочия поддержали США и ряд других латиноамериканских и европейских стран.
Россия и Китай, напротив, продолжают признавать полномочия конституционного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
Его слова приводятся по сообщению РИА Новости.
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