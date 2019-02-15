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"Наша задача — поддерживать мобилизационный ресурс": Бородай предупредил, что Украина может пойти на "большую войну"
15 февраля 2019, 20:09 • 115 • Политика
Глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай предупредил, что Украина не оставляет своих агрессивных планов в отношении ДНР и ЛНР и "в любой момент может пойти на какие угодно шаги, в том числе, и на "большую войну". "...наша задача — поддерживать мобилизационный ресурс", — добавил он.
Напомним, что сегодня в московском "Президент-Отеле" было созвано заседание совета донбасских командиров-добровольцев Донбасса. В нем приняли участие помощник президента России Владислав Сурков и экс-премьер Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай.
В своем выступлении Бородай описал свое видение текущей ситуации на линии разграничения между ВСУ и ополченцами. Он отметил, что сейчас необходимость в потоке новых добровольцев, готовы поддержать дело ДНР и ЛНР, отсутствует.
Тем не менее в силу напряженной обстановки она может возникнуть в любой момент.
"Понятно, что рано или поздно нам придётся доводить начатое дело до конца. Украина в любой момент может пойти на какие угодно шаги, в том числе, и на "большую войну». И наша задача - поддерживать мобилизационный ресурс", — отметил он.
Слова бывшего премьер-министра ДНР и лидера "Союза добровольцев" приводит "КП".
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