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"NASA будет изучать их инопланетное мышление": Коротченко назвал троллингом планы США привлечь Украину к лунной программе
28 февраля 2019, 13:39 • 171 • Политика
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко задумался, чем являются планы США привлечь Украину к лунной программе - шуткой или троллингом. "NASA будет изучать их инопланетное мышление", - выдвигают предположения пользователи твиттера.
После того, как украинский "Южмаш" с неработающими туалетами взялся за разработку космических технологий, в NASA пообещали подумать над привлечением Украины к американской лунной программе.
"Это шутка такая или троллинг?" - спросил в твиттере главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Пользователи соцсети сошлись во мнении о том, что наилучшим вариантом такого сотрудничества стала бы отправка на Луну нынешнего политического руководства Украины — причем с билетом в один конец.
Также участники обсуждения предположили, что американцы намерены отрабатывать на украинских "партнерах" сомнительные технологии. Еще по одной версии, "NASA будет изучать их инопланетное мышление".
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