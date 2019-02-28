"NASA будет изучать их инопланетное мышление": Коротченко назвал троллингом планы США привлечь Украину к лунной программе

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко задумался, чем являются планы США привлечь Украину к лунной программе - шуткой или троллингом. "NASA будет изучать их инопланетное мышление", - выдвигают предположения пользователи твиттера.

После того, как украинский "Южмаш" с неработающими туалетами взялся за разработку космических технологий, в NASA пообещали подумать над привлечением Украины к американской лунной программе.

"Это шутка такая или троллинг?" - спросил в твиттере главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Пользователи соцсети сошлись во мнении о том, что наилучшим вариантом такого сотрудничества стала бы отправка на Луну нынешнего политического руководства Украины — причем с билетом в один конец.

Также участники обсуждения предположили, что американцы намерены отрабатывать на украинских "партнерах" сомнительные технологии. Еще по одной версии, "NASA будет изучать их инопланетное мышление".