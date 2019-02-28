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"NASA будет изучать их инопланетное мышление": Коротченко назвал троллингом планы США привлечь Украину к лунной программе

28 февраля 2019, 13:39  •  171 • Политика
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко задумался, чем являются планы США привлечь Украину к лунной программе - шуткой или троллингом. "NASA будет изучать их инопланетное мышление", - выдвигают предположения пользователи твиттера.
После того, как украинский "Южмаш" с неработающими туалетами взялся за разработку космических технологий, в NASA пообещали подумать над привлечением Украины к американской лунной программе.
"Это шутка такая или троллинг?" - спросил в твиттере главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Пользователи соцсети сошлись во мнении о том, что наилучшим вариантом такого сотрудничества стала бы отправка на Луну нынешнего политического руководства Украины — причем с билетом в один конец.
Также участники обсуждения предположили, что американцы намерены отрабатывать на украинских "партнерах" сомнительные технологии. Еще по одной версии, "NASA будет изучать их инопланетное мышление".
Это шутка такая или троллинг? NASA заинтересовалось возможностью привлечь Украину к исследованию Луныhttps://t.co/DxiJt6adur pic.twitter.com/BI4rV8H2Gn
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 28 февраля 2019 г.

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