Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спрос на внедорожники приводит к большему количеству сбитых насмерть пешеходов -...
"Просто поверить": Порошенко раскрыл секрет, как Украине стать "р...
Карикатуристы нарисовали комикс, почему на Украине страшно быть артистом, у кот...
Под защитой «Прометея»: что известно о поставках в российские войска комплексов ...
Главная / Политика

"Нам, союзникам, под 9% даёте": Лукашенко обиделся на Кремль за дорогие кредиты

01 марта 2019, 12:24  •  100 • Политика
Белорусский президент Александр Лукашенко обиделся на Кремль за слишком дорогие, по его мнению, кредиты. "Нам, союзникам, под 9% даёте", - заявил он на пресс-конференции, приведя в пример Китай.
Александр Лукашенко, который уверяет, что "хоть сейчас" готов объединить Белоруссию с Россией, упрекнул Кремль в слишком дорогих, по его мнению, кредитах.
"Под какой процент вы у Америки у своих врагов держите миллиарды долларов? Меньше одного процента!" - заявил он в ходе большой пресс-конференции в Минске.

"А нам, союзникам, под 9% даёте", - пожаловался он и привёл в пример Китай, который "под 2% даёт".
При этом белорусский лидер попросил не обвинять Минск в "нахлебничестве".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
01 марта 2019, 12:24
"Золотые" С-500: эксперты о "догадке наших умников", превративших систему в самое грозное оружие мира
01 марта 2019, 12:24
"А кто с ним будет разговаривать?" В соцсетях удивились заявлению Зеленского о переговорах с Россией
28 февраля 2019, 16:54
России нужна "революция" IT-пионеров, а "Сколково" - "оплот шпионов", уверен немецкий аналитик
Загрузка...
28 февраля 2019, 20:09
Курильские острова и наши репарационные требования к Японии
28 февраля 2019, 20:09
Ипортозамещение не работает, привлекали спецслужбы: На Украине признали факт закупки запчастей у России
28 февраля 2019, 16:54
Рада начала расследование хищений в "Укроборонпроме" с участием фирмы Порошенко
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2019, 19:54
Почему Кремль решил избавиться от Асада
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
25 февраля 2019, 02:39
«Северный поток-2» сделает Украину шелковой
25 февраля 2019, 01:09
Израиль "уничтожил" российские С-300 и Ка-50 (Романов Роман)
24 февраля 2019, 12:09
Как борец с «российской пропагандой» в США попалась на плагиате
27 февраля 2019, 21:24
Легендарный для Порошенко "Дональд Кук" оказался "бомжующим" по Черному морю "корытом" - фотофакт
26 февраля 2019, 09:39
Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.