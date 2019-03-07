Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прибалтика скоро останется без денег (Уставший Оптимист)
«Необходимый мобилизационный ресурс»: почему Минобороны РФ рассчитывает на сохра...
Юрий Чайка попросил греческого министра проверить, не оболгала ли Украина задерж...
Запад запускает канал на русском для информационной войны против России - СМИ
Главная / Политика

"Начать изучение с азов": Медведев вынес вердикт некомпетентному американскому дипломату

07 марта 2019, 08:09  •  209 • Политика
"Начать изучение с азов", - дал ответный совет Дмитрий Медведев некомпетентному американскому дипломату , который направил письмо премьеру Люксембурга с призывом обсудить с Россией права человека, крымских татарам и керченский инцидент.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление представителя США, давшего советы по переговорам российского государства и Люксембурга. Медведев дал ответный совет - выучить азы дипломатии.
На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем российский премьер-министр заявил, что не помнит фамилии клерка, который направил письмо Беттелю с призывом обсудить на переговорах права человека, крымских татарам и керченский инцидент. Но зато может дать ему свой совет: «достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета".
При этом Медведев отметил, что сомневается, что и это поможет незадачливому дипломату.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



209
Источник
Похожие новости
07 марта 2019, 01:39
"Меньше комфорта у представителей власти": Эксперт о выступлении Орешкина как о новом формате выступлений в ГД
06 марта 2019, 12:39
Германия будет следить за Россией с помощью Airbus - СМИ
06 марта 2019, 12:39
"За деньги маму продадут": Пономарёв и Бабченко раскритиковали Google за исправленную ошибку на карте Крыма
Загрузка...
06 марта 2019, 15:54
Новые правила по Севморпути законны, а США могут диктовать свои условия разве что на Аляске - депутат Госдумы
06 марта 2019, 15:54
Путин поставил задачи ФСБ в свете новых угроз : "Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность"
06 марта 2019, 12:39
Засиделся в СИЗО? ЕСПЧ присудил Хорошавину €5,1 тыс. компенсации
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2019, 08:56
"Мне СТЫДНО за своего президента!" США никогда не оставят Украину
02 марта 2019, 19:09
Украинка получила от Порошенко по лицу за вопрос про Шария
03 марта 2019, 13:09
"Подхрюкивающие в шоке": Спортсмены сломали стол ради селфи с Путиным - видео
04 марта 2019, 05:24
Тимошенко сообщила, что Украина не может без нормальных отношений с Россией "идти европейским путем"
02 марта 2019, 07:54
"Он просто озверел, стал сатаной": Новая жертва нападения Порошенко рассказала, как президент "распустил руки"
01 марта 2019, 18:54
Путин обратился к нации: отступление закончено!
05 марта 2019, 07:24
Украинские СМИ «разместили» в Азовском море, где «бычки еле-еле под воду спинные плавники прячут», 8 подлодок России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.