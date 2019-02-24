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"Начался второй этап свержения правительства Мадуро": Пушков о целях "насильственной гумпомощи" США

24 февраля 2019, 05:39  •  15 • Политика
Грузовики с "гумпомощью" США въехали в Венесуэлу из Колумбии, но были остановлены полицией и слезоточивым газом. "Начался второй этап свержения правительства Мадуро", - считает сенатор Алексей Пушков.
Четыре грузовика с "гумпомощью" США попытались въехать в Венесуэлу из Колумбии, но были встречены полицией и слезоточивым газом. Ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, насильственная поставка гуманитарной помощи из США знаменует собой второй этап свержения правительства законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Целями американской операции являются придание нового импульса действиям оппозиции, ещё больший раскол страны, а также оказание давления на армию за счёт резкого обострения конфликта со сторонниками президента-самозванца и лидера оппозиции Хуана Гуайдо, считает российский сенатор.
"Начался второй этап свержения правительства Мадуро - через насильственную поставку гуманитарной помощи из США", - написал Пушков в Twitter.
Напомним, что Венесуэла официально разорвала отношения с Колумбией после попытки прорыва грузовиков с "гумпомощью" США через границу.
Начался второй этап свержения правительства Мадуро - черёд насильственную поставку гуманитарной помощи из США. Цели операции: придать новый импульс действиям оппозиции; ещё больше расколоть страну; оказать давление на армию через резкое обострение между ней и сторонниками Гуайдо.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 февраля 2019 г.

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