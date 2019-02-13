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"На языке силы, Карл!": Коротченко отреагировал на намерение Эстонии начать по-новому "говорить" с Россией

13 февраля 2019, 22:39  •  99 • Политика
Депутат парламента Эстонии и экс-глава МИД страны Кейт Пентус-Розиманнус призвала прибалтийскую республику начать "говорить" с Россией на новом языке — "языке силы". "На языке силы, Карл!" — написал в связи с этим политолог Игорь Коротченко в Twitter.
Заявление эстонского парламентария приводится на официальном сайте представляемого ей законодательного органа — Рийгикогу. В своем комментарии госпожа Пентус-Розиманнус отметила, что Россия сразу и "по запаху чувствует мягких и пушистых издалека".
Потому, настаивает она, Эстония должна проводить свою линию на международной арене с большим нажимом. Руководители страны также не должны терять бдительности перед лицом своего восточного соседа, добавила парламентарий.
"Если есть язык, который понимает Россия, то это язык силы. Мы не должны бояться говорить на этом языке", — резюмировала свою точку зрения депутат.
Политолог Игорь Коротченко прокомментировал данное высказывание. "На языке силы, Карл! В эстонском парламенте призвали "разговаривать на языке силы" с Россией", — отметил он.
На языке силы, Карл! В эстонском парламенте призвали "разговаривать на языке силы" с Россией https://t.co/Q4B8lUeqfY
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 13 февраля 2019 г.

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