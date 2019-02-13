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"На языке силы, Карл!": Коротченко отреагировал на намерение Эстонии начать по-новому "говорить" с Россией
13 февраля 2019, 22:39 • 99 • Политика
Депутат парламента Эстонии и экс-глава МИД страны Кейт Пентус-Розиманнус призвала прибалтийскую республику начать "говорить" с Россией на новом языке — "языке силы". "На языке силы, Карл!" — написал в связи с этим политолог Игорь Коротченко в Twitter.
Заявление эстонского парламентария приводится на официальном сайте представляемого ей законодательного органа — Рийгикогу. В своем комментарии госпожа Пентус-Розиманнус отметила, что Россия сразу и "по запаху чувствует мягких и пушистых издалека".
Потому, настаивает она, Эстония должна проводить свою линию на международной арене с большим нажимом. Руководители страны также не должны терять бдительности перед лицом своего восточного соседа, добавила парламентарий.
Политолог Игорь Коротченко прокомментировал данное высказывание. "На языке силы, Карл! В эстонском парламенте призвали "разговаривать на языке силы" с Россией", — отметил он.
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