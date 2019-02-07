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"На учениях мы все Арнольд Шварценеггер": Обнародовано видео с украинских маневров в Азовском море
07 февраля 2019, 00:54 • 111 • Политика
Украина провела учения в Азовском море. Сценарий маневров повторял инцидент в Керченском проливе, только русских и украинцев поменяли местами. "На учениях мы все Арнольд Шварценеггер из фильма "Коммандо", - оценили в соцсетях фото и видео с учений.
Украинские пограничники совместно с ВСУ провели учения в Азовском море, повторяющие сценарий инцидента в Керченском проливе, где русских и украинцев поменяли местами. Фото и видео с маневров оценили в соцсетях.
На кадрах можно увидеть украинский бронекатер, который зачем-то разукрасили в цвет хаки. Украинские моряки сразу встают в эффектные позы, когда на них наезжает камера. Один стреляет из пулемета куда-то в густой туман. После этого бронекатер возвращается в порт.
Примечательно, что комментарии на YouTube к видеоролику с учений отключены, но при этом возможность поставить "лайк" и "дислайк" оставлена.
На сайте Госпогранслужбы Украины сообщается, что по сценарию учений украинские моряки должны были задержать судно, вторгшееся без разрешения в территориальные воды страны и начавшее совершать опасные маневры, отказываясь исполнять требования пограничников. Это подозрительно похоже на инцидент в Керченском проливе, только судно-нарушитель было украинским, а задерживали его российские моряки.
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