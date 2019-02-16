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"На гражданскую войну?": В Сети уже "потратили" за Киев $700 млн "спонсорских" денег от США

16 февраля 2019, 15:39  •  122 • Политика
Украинское посольство в США сообщило в соцсети о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал ранее одобренный Конгрессом пакет документов, в том числе и по выделению Украине порядка $700 млн помощи. В Сети уже даже "потратили" за Киев эти "спонсорские" деньги, напомнив про старое обмундирование и устаревшую технику. А некоторые полагают, что доллары пойдут на ВСУ в Донбассе. "На гражданскую войну?" - интересуются интернет-пользователи.
Ранее украинское посольство в США у себя на странице в Facebook опубликовало пост о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал ранее одобренный Конгрессом пакет документов, в числе которых был и тот, по которому Украине выделяется порядка $700 млн помощи.
"Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год - почти до $700 млн", - говорится в сообщении.
При этом украинские дипломаты и не скрывают, что "большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до $115 млн расходов для предоставления военно-технической поддержки Украине по программе "Международное военное финансирование".
В Сети в ответ на сообщение посольства уже даже "потратили" за Киев $700 млн "спонсорских" денег от США.
"На гражданскую войну?" - интересуется Anton Glas.
В ответ Arthur Nikolayev поясняет, на что именно потратят американскую "спонсорскую" помощь в Киеве.
"Бинокли, рации, просроченные сухпаи, древнее обмундирование, инструкторы, обучающие взламывать двери в гражданском жилище... - перечисляет интернет-пользователь. - Да еще это все и по космическим ценам. Цены в армии там - вообще нечто фантастическое".
А Наталия Рябенко предсказывает в самом ближайшем времени обострение конфликта: "Сейчас где-то заполыхает!"

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