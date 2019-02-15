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"Мы видели смерть. Но и жизнь": В годовщину вывода войск Лев Лещенко напомнил о замалчиваемой стороне афганской войны

15 февраля 2019, 13:39  •  133 • Политика
В 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана Лев Лещенко и Владимир Винокур рассказали Царьграду, что именно они видели во время своих командировок. "Мы видели смерть. Но и жизнь", - говорит певец, напоминая о замалчиваемой стороне афганской истории.
Накануне 30-й годовщины вывода войск из Афганистана народный артист России Лев Лещенко поделился с Царьградом воспоминаниями о своих командировках в охваченную войной страну. Он признался, что запомнил об Афганистане не только смерть, с которой там приходилось встречаться, но и жизнь — в виде школ, больниц, промышленности и всего того, что СССР принёс в эту страну.
Лещенко был одним из первых советских артистов, которые вызвались поехать в Афганистан, чтобы поддержать служивших там советских солдат. Певец давал концерты и в Кабуле, и в не до конца освобожденном от моджахедов Джелалабаде. Летать приходилось и на Ан-24 под прицелом "Стингеров", и на вертолетах, прижавшись к земле.
"Нам всем раздали оружие. У меня был пистолет, у ребят автоматы. Единственные, кто нас охраняли, двое ребят-таджиков. Вот и всё".
"Было опасно, летали на нижнем пределе высоты, чтобы не сбили ракетой или гранатометом. Иногда выступали в полках, а на следующий день командир подходил и говорил: вот тут вчера ребята сидели, сегодня не вернулись с задания. Мы видели смерть", - вспоминает певец.
Но вместе со смертью, настаивает Лещенко, в Афганистане была и жизнь, которую давала советская помощь. По его словам, афганский мир в целом очень хорошо воспринимал участие СССР, потому что всюду строились школы, больницы, детские соды. "Мы оставили там много положительного. Обновили инфраструктуру, производство. Построили дороги, передали грузовики и дорожную технику", - говорит он о выводе войск 1988 года.
По мнению народного артиста, в СССР были противники участия в афганской войне, но сейчас понятно, что вмешательство было совершенно необходимо. И события последних лет, касающиеся отказа США от своих обязательств и угроз со стороны НАТО, это подтверждают.
Афганистан. Лев Лещенко... pic.twitter.com/pZ8Icqq57F
— bababloger_int (@bababloger) November 1, 2014
Владимир Винокур, как и Лев Лещенко, вызвался выступать в Афганистане добровольно. В разговоре с Царьградом он вспомнил, как предложил участникам своего коллектива самим решать, отправляться ли в опасную поездку. Но его единодушно поддержали.
"Я два раза ездил в Афганистан, объездил всё вдоль и поперек. Познакомился с чудесными людьми, и мы до сих пор дружим", - признаётся он.
"Мы не особо представляли, что такое настоящая война, когда ехали туда. Это уже на месте пришло осознание", - вспоминает Винокур, поясняя, что увидел в Афганистане "наших ребят", которым очень непросто и которым очень нужна помощь. Хотя бы в том, чтобы отвлечься ненадолго от своей службы.
По его признанию, не раз возникали ситуации, когда советские артисты сталкивались с непосредственной опасностью. Так, например, во время одного из концертов Винокура раздались два взрыва. "Мы уже заканчивали выступление. Концерт был в большом модуле, тысяча бойцов, командующий Борис Всеволодович Громов. Оказалось, у душманов была автоматическая реактивная система. Они выстрелили два раза, и это был недолёт и перелёт. Мне Громов кричит — ложись! А я стою столбом. Слава Богу, третьего выстрела не было, наверное, что-то заклинило", - рассказывает артист.
Там, в Афганистане, говорит Владимир Винокур, была совсем другая аудитория. В основном мужчины, немного женщин — связистки, медики. Суровые люди, но они так радовались концертам и принимали так тепло, как никто. "То же было и в Чечне. И в Сирии", - признаётся собеседник Царьграда.

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