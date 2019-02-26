"Мы развлечём Трампа": Какие фразы "иранского Лаврова" пугали США

Он не лез за словом в карман. И его выступления срывали овации. Колкие, едкие фразы пугали Соединенные Штаты. На все американские бравады, глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф или, как его называют — "иранский Лавров", - всегда находил, что ответить. Одним из последних его заявлений было про то, как американский президент любит элемент неожиданности. "Мы развлечем Трампа", - сказал Зариф.

Его цитаты запоминаются надолго: слишком колкие и слишком правдивые. Когда глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф начинал говорить, смешно было всем, кроме американцев.

В 2017 году во время международной конференции по безопасности в Мюнхене. Мохаммад Джавад Зариф ответил на Twitter-угрозу президента США Дональда Трампа, когда тот пообещал "взять на карандаш действия Тегерана".

"Сейчас это очень модный твит, — заявил глава МИД, заставив смеяться присутствующих. - Мы не реагируем на угрозы, мы не реагируем на насилие и мы не реагируем на санкции",

Когда Трамп снова попытался обвинить Иран, то Зариф ему ответил:

"Несмотря на враждебную позицию Вашингтона, иранцы празднуют сорокалетие своего прогресса".

Он также написал в своем микроблоге:

"Враждебная позиция США привела страну к поддержке диктаторов, мясников и экстремистов, которые только создали хаос в западно-азиатском регионе".

На обвинения в ракетных программах Зариф отвечал приблизительно так:

"Мы не нуждаемся в разрешении от кого-либо на реализацию нашей ракетной программы и усиление обороноспособности Ирана". И Штатам нечего было ответить на это.

Одним из последних заявлений было то, что Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран способен удивить Дональда Трампа в случае ужесточения санкций в области экспорта нефти.

"Я не скажу, что это за способы. Трамп любит элемент неожиданности, поэтому мы его развлечем".

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США создали "группу действий" против Тегерана, чтобы свергнуть власть в стране, как это произошло в 1953 году.

При этом дипломат предупредил о бесперспективности такой затеи.

"Ровно 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство, - написал в он микроблоге. Мосаддыка, восстановив диктатуру и закрепостив иранцев на следующие 25 лет. Теперь "группа действий" по Ирану мечтает сделать то же самое при помощи давления, дезинформации и демагогии. Больше никогда".