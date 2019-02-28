Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мужчина в инвалидной коляске из Кахахстана, не знавший арабского языка, воевал з...
Окружение Трампа заподозрили в нецелевом расходовании средств на инаугурацию — С...
Американский аналитик пожалела Путина (Ольга Иконникова)
Запуск воздушного шара обернулся бомбардировкой израильскими ВВС в секторе Газа
Главная / Политика

"Мы не видим их ракеты до самого удара": Генерал США признал беззащитность американской ПРО перед российским супероружием

28 февраля 2019, 10:24  •  99 • Политика
Генерал Джон Хайтен, глава Стратегического командования американской армии, признал беззащитность американских ПРО перед российским супероружием. "Мы не видим их ракеты до самого удара", - пояснил он и призвал сохранить договор СНВ-3.
Генерал Джон Хейден признал беззащитность ПРО перед последними российскими военными разработками в своём выступлении в сенатском комитете по вооруженным силам.
Он обратил внимание сенаторов на тот факт, что супероружие, представленное в России за последний год, не подпадает под действие нового договора о контроле над вооружениями СНВ. По его мнению, в недалёком будущем защитить Соединенные Штаты будет невозможно.
Глава Стратегического командования Вооруженных сил США имел в виду подводный дрон "Посейдон", а также гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боезаряды. Это вооружение не подпадает под действие договора о контроле над вооружениями, который был заключен в 2010 году и должен истечь два года спустя.
"Я поддерживаю новый договор СНВ, но у нас должен быть партнер, который захочет участвовать", - пояснил Хейден.
Объясняя сенаторам разницу между баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, генерал отметил, что системы обнаружения, которыми располагают США, позволяют обнаруживать все ракеты при запуске, но затем гиперзвуковая ракета исчезает и ее не видно до самого момента удара.
Доклад генерала цитирует RT.
Фото пресс-службы Минобороны РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
27 февраля 2019, 18:09
То пусто, то густо: Путин назвал "полной чересполосицей" расчет прожиточного минимума пенсионеров
28 февраля 2019, 03:54
Окружение Трампа заподозрили в нецелевом расходовании средств на инаугурацию — СМИ
28 февраля 2019, 00:39
"Надеемся увидеть их снова": Организаторы Евровидения простились с Украиной до 2020 года
Загрузка...
28 февраля 2019, 10:24
Американские конгрессмены предложили постоянно "жалобить" Россию Немцовым: "Во время любых контактов с правительством"
27 февраля 2019, 21:24
День, когда русские Силы специальных операций изменили мир
27 февраля 2019, 21:24
Нетаньяху хочет "перезагрузить" отношения Израиля и РФ на фоне успехов Москвы в Сирии – эксперт
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
28 февраля 2019, 00:24
Самойлова прокомментировала отказ украинских исполнителей от участия в Евровидении
28 февраля 2019, 00:39
От шантажа к мольбе: Белоруссия запросила у России новый кредит, чтобы погасить долг ...
28 февраля 2019, 02:09
Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: расследование...
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко -...
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
26 февраля 2019, 16:09
Третья мировая? Куда упали первые бомбы
24 февраля 2019, 15:24
Парламентские выборы в Молдавии: Явка больше 20%, но "российское вмешательство" уже "обнаружено"
23 февраля 2019, 18:09
«Он с именем этим ложится, он с именем этим встает»
22 февраля 2019, 01:39
Фильм «Т-34» понравился американцам
23 февраля 2019, 18:09
"Кто не с нами - тот под нами": Минобороны выпустило эксклюзивные открытки к 23 февраля
21 февраля 2019, 12:39
"Россия должна покаяться, встав на колени": украинский пропагандист Гордон поставил ультиматум в интервью Дудю
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.