"Мы не увидим поспешных действий Франции": Эксперт оценил новую угрозу "Северному потоку - 2" со стороны Парижа

Аналитик Игорь Юшков уверен, что появившаяся в СМИ информация о намерении Парижа выступить против "Северного потока - 2" является очередным информационным "вбросом". "Мы не увидим поспешных действий Франции", - отметил эксперт, пояснив, что подобные решения сейчас были бы нелогичными, поскольку проложено уже 600 км трубопровода.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о том, что Франция якобы намерена поддержать поправки к Газовой директиве, выступив тем самым против проекта "Северный поток - 2". По мнению эксперта, подобная информация является очередным вбросом, поскольку ранее Париж заявлял только о том, что должен сохраниться транзит газа через Украину. Против "Северного потока - 2", Франция никогда ранее не выступала. Что касается транзита через Украину, то по словам Юшкова, он обязательно сохранится, хотя, конечно, уже не в тех объемах, что был ранее.

"То, что подобная информация появилась в СМИ, еще не дает оснований думать, что Франция на уровне президента и правительства будет выступать против проекта газопровода", - подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом "Невских новостей", отметив, что подобное решение Парижа было бы особенно нелогичным сейчас, когда уже проложено 600 км трубопровода.

Аналитик предположил, что подобный информационный вброс нужен был, скорее всего, для того, "чтобы поднять тему возможности распространения третьего энергопакета на морскую часть газопровода".