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"Мы бы хотели, чтобы это остановилось": Трамп отреагировал на эскалацию конфликта между Индией и Пакистаном
23 февраля 2019, 03:39 • 50 • Политика
Президент США Дональд Трамп прокомментировал рост дипломатического напряжения между Индией и Пакистаном. "Мы бы хотели, чтобы это остановилось", — заявил хозяин Белого дома, имея в виду вспыхнувший с новой силой конфликт между двумя странами.
Напомним, что 14 февраля 2019 года смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной индийской полиции в пограничном штате Джамму и Кашмир. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка, чье руководство, по сведениям индийских властей, базируется в Пакистане.
После этого Индия отозвала своего посла в Пакистане и заявила, что предпримет меры для международной изоляции страны. Нью-Дели также обвинил Исламабад в государственной поддержке терроризма.
Трамп назвал случившееся в Кашмире "очень опасной ситуацией между двумя странами". Он также заявил, что в настоящий момент США вовлечены в переговорный процесс между Индией и Пакистаном и пытаются способствовать снижению напряженности между двумя странами.
"Мы бы хотели, чтобы это остановилось. Много людей было убито. Мы вовлечены. И мы хотим, чтобы это остановилось", — сказал американский президент.
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